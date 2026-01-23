VIDEO. Piecas “ātro” mašīnas, ugunsdzēsēji, policija: uz Salu tilta šonakt notikusi smaga avārija 0
Aizvadītajā naktī uz Salu tilta policija bija apturējusi balto automašīnu, vēsta sadursme.lv savos sociālajos tīklos.
Pēc brīža cits transportlīdzeklis ietriecās policijas busiņa aizmugurē, kā rezultātā policijas busiņš tika ietriekts arī apturētajā automašīnā.
Negadījumā ir cietušie, kuri nogādāti ārstniecības iestādē.
Satiksme notikuma vietā bija apgrūtināta. Aicinām autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem un ievērot drošu distanci.