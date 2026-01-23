Foto: ekrānuzņēmums no video

VIDEO. Piecas “ātro” mašīnas, ugunsdzēsēji, policija: uz Salu tilta šonakt notikusi smaga avārija 0

LA.LV
6:35, 23. janvāris 2026
Stāsti Pieredze

Aizvadītajā naktī uz Salu tilta policija bija apturējusi balto automašīnu, vēsta sadursme.lv savos sociālajos tīklos.

Veselam
Esi piesardzīgs!12 iemīļoti pārtikas produkti, kas var nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai
TV24
Vai tas nav jocīgi, ka mums tagad jāmaksā par elektrību, jo somi sildās saunās?! “Īstenībā, nē!” smaida ministrs
Kokteilis
Vārti uz uzplaukuma ēru ir vaļā: divas zodiaka zīmes tuvākajā laikā kļūs par likteņa favorītēm
Lasīt citas ziņas

Pēc brīža cits transportlīdzeklis ietriecās policijas busiņa aizmugurē, kā rezultātā policijas busiņš tika ietriekts arī apturētajā automašīnā.

Negadījumā ir cietušie, kuri nogādāti ārstniecības iestādē.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Viņš tāds jocīgs bija.” Pēc smaga kautiņa vīrietis nokļūst Stradiņa slimnīcā, taču pēc izrakstīšanās pazūd bez vēsts – ģimene neizpratnē par ārstu lēmumu
“Kāp ārā, es tevi nevedīšu!” Agnese pēc pasākuma vēlējās tikt mājās, taču “Bolt” taksistam tas nebija pa prātam
“Labi nerunāsim vairs par to,” Zane Daudziņa publicē vēstuli, ko savulaik sūtījusi mammas brālim Andrejam, kurš atradās lēģerī

Satiksme notikuma vietā bija apgrūtināta. Aicinām autovadītājus būt īpaši uzmanīgiem un ievērot drošu distanci.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Smadzeņu vietā ir putra” – traģiskās Ventspils šosejas avārijas vietā pārgalvīgi šoferi gandrīz notriec policistus
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Tādu “atsaldeņu” Latvijā ir daudz!” Elmāram gandrīz uzbrauc virsū traks vai akls šoferis
RAKSTA REDAKTORS
VIDEO. “Kad kavē savas bēres!” Šoferis iemūžina pārgalvīgu braucēju, kuram šī varēja būt pēdējā apdzīšana mūžā
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.