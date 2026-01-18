“Smadzeņu vietā ir putra” – traģiskās Ventspils šosejas avārijas vietā pārgalvīgi šoferi gandrīz notriec policistus 0
Lai arī traģiskas avārijas Latvijā notiek bieži, to biežums nepadara tās par normu vai ko pieņemamu. Daudzi avārijās vaino sabiedrības braukšanas kultūru, citi – valsts galveno ceļu infrastruktūru. Šogad uz ceļiem jau ir seši bojāgājušie, un nesenajā Ventspils avārijā gāja bojā puse no tiem.
Kāds soctīklotāja ieraksts tomēr liek pievērst pastiprinātu uzmanību tieši braukšanas kultūrai.
“Šorīt, braucot pa Ventspils šosejas Ķemeru posmu, joprojām tika likvidētas svētdienas smagās avārijas sekas, un policija regulēja satiksmi šajā vietā pa vienu joslu. Kamēr laida pretim braucošos, stāvējām. Kad visi bija aizbraukuši, pēkšņi no mūsu kolonnas beigām vismaz astoņas automašīnas lielā ātrumā dzenas mums garām pa pretējo joslu, gandrīz notriecot policistus… un radot ļoti bīstamu avārijas situāciju. Savu 30 gadu pieredzes laikā kaut ko tādu redzu pirmo reizi… Hei, kas jums tur galvās darās?” novērotajā situācijā vietnē “Threads” dalās Oskars.
Arī komentāros cilvēki ir skarbi un norāda uz šoferu pārgalvību.
“Eh… tur jau tā lieta – galvā nedarās absolūti nekas. Liekas, ka daļa cilvēku vispār nav spējīgi adaptēties braukšanai ziemā.”
“Ir parādījusies kaut kāda “debiloīdu” paaudze, kam smadzeņu vietā ir putra! Es daudz braukāju, un katru reizi kāds pajolis spēlējas ar savu vai citu cilvēku dzīvībām.”
“Steidzās uz to pasauli. Un tad runā, ka “tur jau bieži notiek avārijas”.”
“Latvijas braukšanas kultūra. 🙃 Nevis ceļi vainīgi, bet paši cilvēki pie stūres. Vācijā, Polijā un citur tikko arī autobāņi bija uz pauzes ledus un sniega dēļ, ar avārijām utt., bet kaut kā citur cilvēki tomēr respektē citu dzīvības.”
“Ir tādi braucēji – mazie kravas busiņi, bulku vāģi. Pie stūres zaļi lauku gurķi, pašiem auto nav, tad nu tēlo džigitus ar darba mašīnu. Triec tos vāģus tā, it kā sēdētu pie “Ferrari” stūres – bezjēdzīgas apdzīšanas, strauja bremzēšana, reāli rada bīstamas situācijas uz ceļa.”
“Vasaras sākumā braucu uz Madonu. Piektdienas vakars. Šoseja. Atļautais ātrums – 90 km/h. Es braucu ar 98, jau pārsniedzot atļauto ātrumu. Man iet garām kā stāvošai, apdzenot pa divām mašīnām blakus. 🙈 Kaut ko tādu nebiju piedzīvojusi – sajūta, ka no aizmugures kāds mašīnas atvelk ar gumiju un palaiž brīvībā. Kur nu aizlidos, tur aizlidos.”
“Timrots jau sen runāja par autovadītāju kultūru uz ceļiem. Piekrītu – šobrīd brauc kā uz pēdējo stundiņu.”
“Domāju, ka tas viņiem ir sports. Citādi sevi jau nemāk pierādīt… potenciālie slepkavas uz ceļa.”
