No 11. aprīļa platformā Tet TV+ un no 12. aprīļa Latvijas kinoteātros būs skatāma studijā „Cinevilla Films” veidotā režisora Andreja Ēķa daudzsēriju spēlfilma „Dumpis” – reālos notikumos balstīts un spriedzes piepildīts stāsts par varoņa ideālista vadītu sacelšanos pret Kremļa režīmu uz militāra karakuģa 1975. gada Rīgā. Filma atbalstīta NKC konkursā ar ERAF / REACT-EU finansējumu.

„Karš Ukrainā nozīmē, ka šobrīd pasaulē cīnās divas civilizācijas, un studija Cinevilla Films ar šo filmu cenšas palīdzēt saprāta uzvarai – jo viens no uzvaras priekšnoteikumiem ir spēja pazīt ienaidnieku. Krievijas totalitārais režīms šodien ne ar ko neatšķiras no padomjlaiku Kremļa, armijā tikumi nav mainījušies, bet traģisko neatbilstību starp ideoloģiskiem lozungiem un nožēlojamo realitāti joprojām saskata varbūt tikai daži ideālisti. Vēsture rāda, ka Krievijas neierobežotā agresivitāte mēdz novest pie pussabrukšanas perioda, kura laikā var uzrasties spēcīgi cilvēki ar jaunām idejām un, iespējams, kaut ko izmainīt,” uzskata filmas režisors Andrejs Ēķis.

Daudzsēriju filma Dumpis balstīta vēsturiskos notikumos – 1975. gadā uz padomju karakuģa notiek sacelšanās mēģinājums, kuru ierosina kuģa politvadītājs, naivais ideālists Špagins (lomā Dainis Grūbe). Filma septiņās sērijās rāda drūmu Brežņeva laika stagnāciju, komunālā dzīvokļa sadzīvi Rīgā, padomju nomenklatūras visatļautību gan militārā sistēmā, gan ārpus tās, un pretstatā – galvenā varoņa aizrautīgi donkihotisko cīņu par cilvēka tiesībām un brīvībām. Tas ir gandrīz neticams notikumu pavērsiens totalitārisma apstākļos – viens kaismīgi pārliecināts revolucionārs spēj iedvesmot milzīga karakuģa apkalpi un aizraut līdzi protestā pret sistēmu.

































Andreja Ēķa daudzsēriju filma “Dumpis”

Lai dzēstu jebkādu nostaļģiju pēc “labajiem padomju laikiem”, seriālā vieta atvēlēta arī tālaika sadzīves un ģimenes attiecību attēlojumam, ko krāšņi izspēlē kolorīti sieviešu tēli – kautrīgā Ņina Špagina (Elīna Hanzena), ugunīgā kaimiņiene Rita (Inga Tropa), nepakļāvīgā latviešu meitene Katrīna (Agnese Budovska). Spilgtās lomās arī Andris Keišs, Egons Dombrovskis, Lauris Dzelzītis, Jēkabs Reinis, Igors Čerņavskis, Kaspars Zāle, Ritvars Logins, Gatis Gāga un citi.

Filmas režisors ir Andrejs Ēķis, operators Gatis Grīnbergs, scenārija autori Ivo Briedis, Vitālijs Dokolenko un Andrejs Ēķis, filmas māksliniece Maija Dzene, kostīmu māksliniece Sandra Sila, komponists Rihards Zaļupe, skaņu režisors Andrejs Vaicahovskis, producenti – Dita Cimermane, Aija Ansone, Andrejs Ēķis un montāžas režisori – Jurģis Ločmelis un Paula Popmane.

Filmas uzņemšanā izmantoti gan īsti Latvijas armijas karakuģi Rīgā un Liepājā, gan ledlauzis Foros Rīgas ostā, gan iespaidīgas dekorācijas kuģa iekšskatiem, 70. gadu komunālajam dzīvoklim, kafejnīcām un modes namam. Filmas ainas tapušas kinopilsētā Cinevilla, Viskaļu radošajā namā, Andreja Upīša memoriālajā muzejā un citur. Attēla apstrāde un vizuālie efekti veidoti, sadarbojoties ar Ukrainas speciālistiem.

Daudzsēriju spēlfilmas Dumpis pirmo sēriju pirmizrāde paredzēta 10. aprīlī, platformā Tet TV+ filma būs pieejama no 11. aprīļa, bet Latvijas kinoteātru repertuārā – no 12. aprīļa (vispirms Dumpis: Pirmā daļa, no 1. maija – Dumpis: Otrā daļa).

Daudzsēriju filmas Dumpis veidošanu atbalsta Nacionālais Kino centrs (ERAF / REACT-EU projekts “Latvijas kino industrijas uzņēmumu izaugsme, veicinot to profesionālo veiktspēju” Nr.13.1.4.0/22/I/001). Filmas kopproducenti – Tet un Cinevilla Films.