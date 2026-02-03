VIDEO. Skaņa, kas aizrauj elpu: polārie vilki vienojas kopīgā gaudu dziesmā 0
Sociālajā tīklā “Facebook” Lačnas ZOO dalījies ar video un vēstījumu, kas atklāj vienu no iespaidīgākajām skaņām, ko iespējams piedzīvot zoodārzā – polāro vilku gaudošanu.
Kā norāda zoodārza pārstāvji, šī skaņa spēj aizplūst pat vairākus desmitus kilometru tālu un ikreiz atstāj spēcīgu emocionālu iespaidu uz klausītājiem. Tā nav vienkārši dzīvnieku balss – tā ir vēsts par klātbūtni, piederību un kopību.
Zoodārzs tēlaini raksta – ja vilku gaudošanu varētu pārvērst vārdos, tajā skanētu: “Mēs esam šeit”, “Šī ir mūsu vieta”, “Tu neesi viens”. Tie ir signāli, kas savvaļā kalpo gan teritorijas iezīmēšanai, gan bara saliedēšanai.
Video galvenie varoņi ir polārie vilki no Lačnas ZOO, kuru balsis atgādina par savvaļas spēku un dzīvnieku dabisko saikni ar apkārtējo vidi. Ieraksts sociālajos tīklos guvis lielu atsaucību, un komentētāji atzīst – šī skaņa vienlaikus ir skaista, spēcīga un saviļņojoša.