VIDEO. Skaņa, kas aizrauj elpu: polārie vilki vienojas kopīgā gaudu dziesmā 0

LA.LV
23:01, 3. februāris 2026
Ziņas Dabā

Sociālajā tīklā “Facebook” Lačnas ZOO dalījies ar video un vēstījumu, kas atklāj vienu no iespaidīgākajām skaņām, ko iespējams piedzīvot zoodārzā – polāro vilku gaudošanu.

Veselam
Vēlu vakarā vai naktī gribas ēst? Lūk, seši pārtikas produkti, kas nekaitēs veselībai
Veselam
8 dzērieni, kas nomierina nervus labāk par tabletēm – to apstiprina zinātne 11
Tas ir nacionālās drošības jautājums! Stradiņa slimnīca no darba atlaiž 10 “īpašus” darbiniekus
Lasīt citas ziņas

Kā norāda zoodārza pārstāvji, šī skaņa spēj aizplūst pat vairākus desmitus kilometru tālu un ikreiz atstāj spēcīgu emocionālu iespaidu uz klausītājiem. Tā nav vienkārši dzīvnieku balss – tā ir vēsts par klātbūtni, piederību un kopību.

Zoodārzs tēlaini raksta – ja vilku gaudošanu varētu pārvērst vārdos, tajā skanētu: “Mēs esam šeit”, “Šī ir mūsu vieta”, “Tu neesi viens”. Tie ir signāli, kas savvaļā kalpo gan teritorijas iezīmēšanai, gan bara saliedēšanai.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Liek līst miskastē un revidēt samestās cūcības!” Sētniece sauc pēc palīdzības, jo tiek “šausmīgi šantažēta” no priekšnieces puses
Viņi atrodas augstāku spēku aizbildniecībā: šajos 3 mēnešos dzimušajiem ir īpaša saikne ar senču garīgo vadību
“Latvija tagad ir valsts ar vislielāko potenciālu!” Lietuviešu ekonomists publiski slavē Latvijā pieņemtos lēmumus

Video galvenie varoņi ir polārie vilki no Lačnas ZOO, kuru balsis atgādina par savvaļas spēku un dzīvnieku dabisko saikni ar apkārtējo vidi. Ieraksts sociālajos tīklos guvis lielu atsaucību, un komentētāji atzīst – šī skaņa vienlaikus ir skaista, spēcīga un saviļņojoša.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
FOTO, VIDEO. Trauma visai ģimenei, asinis stindzinoši skati! Vidzemes pusē medību laukā dzīvs saplosīts medību suns
VIDEO. Brīdinām! Nepatīkami skati! Traģēdija Aknīstē – četri vilki uzbrūk un nogalina medību suni
VIDEO. “Kamēr kādam deputātam bērnus neapēdīs…” Ipiķos vilku bars gaišā laikā “ierodas apsekot” mājas
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.