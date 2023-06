Princis Vijams un Keita Midltone ierodas Jordānijas prinča kāzās

40 gadus vecais Velsas princis Viljams un 41 gadu vecā Velsas princese Ketrīna Midltone ieradās uz Jordānijas prinča Huseina kāzām. Princis Viljams negaidīti pateicis neglītu frāzi, kad viņa mīļotā Keita sarunājusies ar Huseina līgavu Radžvu Al Saifu.

Velsas princis un princese kļuva par goda viesiem Jordānijas karaļa Abdulla II Hašimīta un viņa sievas karalienes Ranjas dēla kāzās. Keita izskatījās satriecoši – viņa bija šim pasākumam izvēlējusies maigi rozā krāsas kleitu no zīmola “Elie Saab”. Viesi, kas bija ieradušies kāzās, viens pēc otra gāja sveikt jauno pāri – princi Huseinu un viņa līgavu Radžvu.

Taču dažiem nepalika nepamanīts kāda negaidīta uzvedība no prinča Viljama puses. Katrs no visiem ar jauno pāri aprunājās īsi, apmēram 10 sekundes, taču Keita sarunās ar jauno pāri veltīja aptuveni minūti laika. Princis Viljams negaidīti iejaucās, pagrozot roku, parādot sievai, lai beidzot pasteidzas un sarunu pārtrauc.

Viljams tobrīd stāvēja pa labi no savas sievas, bet pārējie viesi nervozi gaidīja rindā, kad tiks apsveikt jauno pāri. Princis Viljams nervozi paskatījās uz sievu un jau pēc brīža viņa bija gatava savu sarunu beigt. Taču soctīklu lietotāji uzskata, ka šāda prinča rīcība esot nostādījusi Keitu neērtā situācijā. “Viņš pat to nevar noslēpt, cik ļoti viņu kaitina viņa pļāpīgā sieva”, “Ļoti neglīti no Viljama puses”, “Vīrs savu sievu nostādīja neērtā situācijā” – soctīklu lietotāji raksta komentāros.

