Harijs, Megana, Ārčijs un Lilibeta - britu karaliskā ģimene

FOTO. "Viņš neiederas savas sievas pasaulē!" Princis Harijs un Megana Mārkla esot nolēmuši padzīvot atsevišķi







Beidzamās dienas viena no aktīvi apspriestām tēmām ārvalstu medijos ir prinča Harija un viņa sievas Meganas Mārklas attiecības. Tiesa gan, informācija par tām šobrīd ir visai pretrunīga, un pats pāris pagaidām plašākus komentārus nav sniedzis, bet…

UNIAN vēsta, ka Saseksas hercogs un hercogiene ir nolēmuši padzīvot atsevišķi un pāris esot uz šķiršanās robežas. Tiesa gan, pāris joprojām cerot glābt savu laulību.

“Saseksas hercogu un hercogieni ir vajājušas publikas negācijas, piedzīvoti neveiksmīgi biznesa darījumi un konflikti ar tuviniekiem,” norāda medijs, atsaucoties uz Harijam un Meganai tuvām personām.

Tāpat arī mediji ziņo, ka Harijs un Mārkla neko nav komentējuši par iespējamo problēmu cēloni, taču, iespējams, viens no tiem ir, ka viņš neiederas savas sievas pasaulē.

Tikmēr izdevums “The Sun” publicējis rakstu, kurā pilnībā noliegts iepriekšminētais un norādīts, ka tās visas ir vien baumas. Pāris esot noraidījis jebkādus šāda tipa apgalvojumus.

Kāds Harija draugs “The Sun” teicis, ka tas viss esot izdomājumi. Vienlaikus avoti apstiprina, ka attiecību saasinājums esot sācies pēc tam, kad Harijs viens devies uz sava tēva kronēšanas ceremoniju, kā arī viņš esot izteicis vēlmi atgriezties Apvienotajā Karalistē.

Esot pat radušās cerības, ka kronēšanas apmeklējums bez sievas ir Harija mēģinājums atjaunot tiltus starp sevi un karalisko ģimeni.

Gan Harijs, gan Megana šobrīd esot gatavi ieguldīt laiku un enerģiju, lai nosargātu savas attiecības. Janvārī kādā no intervijām televīzijas kanālā ITV gan Harijs esot apgalvojis, ka viņš grib ģimeni, nevis iestādi..

Kā iepriekš informēja “E!News”, princi Hariju un Meganu Mārklu esot savedusi kopā Harija bērnības draudzene Violeta fon Vestenholca. Viņas tēvs ir labās attiecībās ar princi Čārlzu, Harija tēvu, un viņa jau kopš bērnības iemantojusi Harija uzticību. Violeta un Megana kopā strādājušas “Ralph Lauren” modes namā, kur sadraudzējušās.

Megana bijusi daļa no Londonas smalkajām aprindām jau labu laiku, tāpēc brīvi jutusos šādā sabiedrībā, līdz ar to Violeta bija nolēmusi viņu iepazīstināt ar Hariju, paredzot, ka viņiem varētu labi saskanēt. Pāra pirmais randiņš notika 2016. gada vasarā. Tas esot bijis “aklais randiņš”.

