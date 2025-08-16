Kļūda vannas istabā: kā dvieļu koplietošana apdraud veselību 0
Dalīšanās ar dvieli ar partneri var šķist nevainīgs ieradums, taču tas var radīt negaidītus veselības riskus. Kāda sieviete tiešsaistes forumā Mumsnet izraisīja karstas debates, sūdzoties, ka vīrs ignorē viņas lūgumu lietot savu dvieli, tādējādi liekot viņai biežāk mainīt tīros dvieļus.
Lai gan daži uzskatīja, ka viņas neapmierinātība ir pārspīlēta, eksperti brīdina, ka dvieļu koplietošana nav tik nekaitīga, kā varētu domāt.
Mitrā vide dvieļos veicina baktēriju un sēnīšu vairošanos, kas var izraisīt ādas infekcijas un citas problēmas. Šajā rakstā aplūkojam, kāpēc katram vajadzētu lietot savu dvieli, kādi riski rodas, koplietojot, un kā pasargāt sevi no nevēlamām sekām.