Sanāca tā neveikli… “Tagad būs jauns konteksts frāzei “iebraucu Maximā”” 6
Āgenskalnā pie “Maxima” veikala noticis nepatīkams incidents, kurā automašīna ietriekusies veikala logā. Par notikušo ziņojuši sociālās vietnes “Threads” lietotāji.
Komentāros sociālās vietnes lietotāji izteikuši dažādus minējumus par negadījuma iemesliem, taču vairums piekrīt, ka, visticamāk, tas bijis nejaušs incidents bez iepriekšēja nodoma.
Starp komentāriem izskan šādi viedokļi
:“Šī ‘Maxima’ ir netālu no manām mājām, un pa trotuāru bieži skraida bērni. Kā tieši tas varēja notikt?”
“Vai nevarētu ‘Manabalss.lv’ ierosināt šādiem autovadītājiem atņemt tiesības bez iespējas tās atjaunot?”
“Labi, ka necieta gājēji. Iespējams, vainojama automātiskā pārnesumkārba.”
“Vai vadītājs sajauca pedāļus?”
“Pat caurules un apmale nepasargāja.”
“Varbūt vadītājam trūka spēka stūrei?”
Lai gan precīzs negadījuma iemesls pagaidām nav skaidrs, komentētāji uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt drošību vietās, kur pulcējas gājēji, īpaši bērni. Incidents raisījis arī diskusiju par drošības pasākumiem pilsētas vidē, kur var notikt arī šādi negadījumi.
View on Threads