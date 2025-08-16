#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti
Ekrānšāviņš no video

Sanāca tā neveikli… “Tagad būs jauns konteksts frāzei “iebraucu Maximā”” 6

LA.LV
18:38, 15. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Āgenskalnā pie “Maxima” veikala noticis nepatīkams incidents, kurā automašīna ietriekusies veikala logā. Par notikušo ziņojuši sociālās vietnes “Threads” lietotāji.

Reklāma
Reklāma
Ukraina iet uz pilnu banku – elites vienības intensīvi, ar konkrētu mērķi plosa fronti 55
Trampa un Putina sarunas nupat sākušās, bet kāda žurnālista jautājums diktatoru jau izsitis no sliedēm 28
10 iecienīti pārtikas produkti, kuri var izzust no veikalu plauktiem – Z paaudze tos vienkārši neēd
Lasīt citas ziņas

Komentāros sociālās vietnes lietotāji izteikuši dažādus minējumus par negadījuma iemesliem, taču vairums piekrīt, ka, visticamāk, tas bijis nejaušs incidents bez iepriekšēja nodoma.

Starp komentāriem izskan šādi viedokļi
:“Šī ‘Maxima’ ir netālu no manām mājām, un pa trotuāru bieži skraida bērni. Kā tieši tas varēja notikt?”
“Vai nevarētu ‘Manabalss.lv’ ierosināt šādiem autovadītājiem atņemt tiesības bez iespējas tās atjaunot?”
“Labi, ka necieta gājēji. Iespējams, vainojama automātiskā pārnesumkārba.”
“Vai vadītājs sajauca pedāļus?”
“Pat caurules un apmale nepasargāja.”
“Varbūt vadītājam trūka spēka stūrei?”

CITI ŠOBRĪD LASA
Tramps galveno “darbiņu tā arī neizdarīja”… Putins brīdina: “Nekavējiet progresu!”
Trampa un Putina saruna par pusi īsāka nekā plānots. Kas sagaida Ukrainu?
VIDEO. “Tā ir slikta zīme!” Negaidīts notikums Aglonā procesijas laikā liek ticīgajiem šausmās noelsties

Lai gan precīzs negadījuma iemesls pagaidām nav skaidrs, komentētāji uzsver, cik svarīgi ir nodrošināt drošību vietās, kur pulcējas gājēji, īpaši bērni. Incidents raisījis arī diskusiju par drošības pasākumiem pilsētas vidē, kur var notikt arī šādi negadījumi.

View on Threads

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Iebraucot stabā, Carnikavā gājis bojā velosipēdists
Avārija Sakas pagastā: negadījumā iesaistīts NMPD auto, kurā atradās pacients
Trīs dienas starp dzīvību un nāvi: sieviete izdzīvo pēc smagas auto avārijas un atklāj, kas viņu izglāba
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.