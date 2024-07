pexels.com/Sheena Policarpio

Francijā aicina aktīvi ziedot spermu un olšūnas – pieprasījums "pēc mazuļiem" aug no dienas uz dienu







Ziedojumu skaits ir “nepietiekams”, salīdzinot ar pieprasījumu. Francijas biomedicīnas aģentūra aicina vairāk ziedot spermu un olšūnas, sakot, ka donoru skaits ir “nepietiekams”, lai apmierinātu pieaugošo pieprasījumu. 2021. gadā šajā valstī pieņemtais likums nosaka sieviešu pāriem un vientuļām sievietēm atlīdzību par mākslīgo apaugļošanu, in vitro apaugļošanu (IVF) vai olšūnu sasaldēšanu. Šīs procedūras sākotnēji bija pieejamas tikai heteroseksuāliem pāriem vai medicīnisku iemeslu dēļ, plašāk par to ziņo EuroNews.com.

Tomēr saskaņā ar Francijas biomedicīnas aģentūras datiem juridiskās izmaiņas ir izraisījušas ilgu šāda veida medicīnisko procedūru kavēšanos un “bezprecedenta pieaugumu” pēc pieprasījuma. Kopš 2021. gada ir notikušas vairāk nekā 20 000 pirmās konsultācijas par mākslīgo apaugļošanu ar ziedotu spermu un vairāk nekā 7 000 pirmo mēģinājumu sieviešu pāriem vai vientuļām sievietēm šādā veidā tikt pie mazulīša, ziņo aģentūra.

Pirmie mēģinājumi pieauga no gandrīz 2000 2022. gadā līdz vairāk nekā 5000 2023. gadā, piebilda aģentūra. Tikmēr šobrīd jau vairāk nekā 7600 sieviešu gaida uz spermas ziedošanu mākslīgās apaugļošanas vajadzībām, vidēji gaidot rindā vairāk nekā 15 mēnešus. 2023. gadā francijā bija 676 spermas donoru kandidāti, lai gan katru gadu nepieciešami vismaz 1400 spermas donori, lai spētju nosegt lielo pieprasījumu, tāpēc šogad plānotas izmaiņas spermas pieņemšanas darbības.

Arī pēc olšūnu ziedošanas Francijā ir liels pieprasījums un nepietiekams ziedojumu skaits, heteroseksuāli pāri veido 88% no olšūnu pieprasītājiem. Kopš sievietēm tiek dota iespēja sasaldēt olšūnas, ir saņemti vairāk nekā 26 000 pirmās konsultācijas pieprasījumu. Lielākā daļa no tām bija sievietes vecumā no 35 līdz 37 gadiem. Vidējais kavēšanās laiks šajā jomā visā Francijā pērn bija 10 mēneši.