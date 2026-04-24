Ukraina esot gatava palīdzēt Baltijas aizsardzības līnijas veidošanā 19
Ukraina esot gatava palīdzēt veidot Baltijas aizsardzības līniju, par to šodien runāts Kijivā notikušajā starptautiskās drošības konferencē, ziņoja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “Panorāma”.
Konferencē piedalījās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns, kurš tikās ar Ukrainas armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski.
LTV ziņoja, ka ukraiņu iesaistīšanās ir būtiska Baltijas aizsardzības līnijas veidošanā, dronu izmantošanas taktikas ieviešanā un dronu integrēšanā kaujas operācijās.
Pudāns LTV atzina, ka Ukrainai nav viegli izraut cilvēkus no frontes, taču viņi ir gatavi braukt pie mums un palīdzēt pārskatīt mūsu kaujas plānus, ieteikt risinājumus un veidot mūs daudz stiprākus.
LETA jau ziņoja, ka Kijivas Drošības foruma diskusijā starptautiskie politikas un drošības eksperti analizēja Krievijas agresijas pret Ukrainu attīstību un tās ietekmi uz Eiropas un globālo drošību.
Diskusijā uzmanība bija pievērsta ilgtermiņa atbalsta nodrošināšanai Ukrainai, sabiedrības noturības stiprināšanai un politiskās gribas saglabāšanai ilgstoša kara apstākļos.