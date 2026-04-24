Zemessardzes komandieris brigādes ģenerālis Kaspars Pudāns piedalās pasākumā pie Latvijas Kara muzeja, kura laikā godina Neatkarības karā kritušo piemiņu, iededzot Neatkarības kara piemiņas ugunskuru.

20:51, 24. aprīlis 2026
Ukraina esot gatava palīdzēt veidot Baltijas aizsardzības līniju, par to šodien runāts Kijivā notikušajā starptautiskās drošības konferencē, ziņoja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “Panorāma”.

Domā, ko runā! 12 frāzes, kas momentā aizkaitina katru zodiaka zīmi
Kokteilis
Trīs zodiaka zīmēm turpmākās 4 dienas būs īpaši smagas: var nākties pat rūgti raudāt
TV24
Visus mudina iegādāties elektroauto, bet ar kādu mašīnu pārvietojas pats klimata un enerģētikas ministrs?
Lasīt citas ziņas

Konferencē piedalījās Latvijas Nacionālo bruņoto spēku (NBS) komandieris ģenerālmajors Kaspars Pudāns, kurš tikās ar Ukrainas armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski.

LTV ziņoja, ka ukraiņu iesaistīšanās ir būtiska Baltijas aizsardzības līnijas veidošanā, dronu izmantošanas taktikas ieviešanā un dronu integrēšanā kaujas operācijās.

CITI ŠOBRĪD LASA
Donalds Tramps kritizē britu prinča Harija izteikumus vizītes laikā Ukrainā: kas viņu sadusmoja?
Sods par automašīnas novietošanu savā privātīpašumā? Einārs neizpratnē par policijas rīcību
Traģēdija Lietuvā: pazudušā un vēlāk bez dzīvības pazīmēm atrastā mediķa tēvs paziņo, kā tika nogalināts viņa dēls

Pudāns LTV atzina, ka Ukrainai nav viegli izraut cilvēkus no frontes, taču viņi ir gatavi braukt pie mums un palīdzēt pārskatīt mūsu kaujas plānus, ieteikt risinājumus un veidot mūs daudz stiprākus.

LETA jau ziņoja, ka Kijivas Drošības foruma diskusijā starptautiskie politikas un drošības eksperti analizēja Krievijas agresijas pret Ukrainu attīstību un tās ietekmi uz Eiropas un globālo drošību.

Diskusijā uzmanība bija pievērsta ilgtermiņa atbalsta nodrošināšanai Ukrainai, sabiedrības noturības stiprināšanai un politiskās gribas saglabāšanai ilgstoša kara apstākļos.

Pievieno LA.LV
Eiropas Komisijas pārstāvji brīdina par eskalācijas riskiem – Eiropas Savienība asi reaģējusi uz Maskavas draudiem mums un Somijai
Divi iespējamie uzbrukuma scenāriji Baltijas valstīm: bijušais Pentagona štāba vadītājs izklāsta variantus
TV24
Ap 2028. gadu būs… Ar droniem viss skaidrs, bet vai Latvija spētu šobrīd notriekt ballistiskās raķetes?
