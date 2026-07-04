Tūristi masveidā bēg no svelmainajiem Eiropas dienvidiem: kurp viņi tagad dodas? 0
Pēc rekordlielā karstuma viļņa, kas jūnija beigās pāršalca lielu daļu Eiropas, arvien vairāk ceļotāju vasaras atpūtai izvēlas nevis tradicionālos dienvidu kūrortus, bet gan vēsākus galamērķus Ziemeļeiropā. Ceļojumu eksperti šo tendenci jau nodēvējuši par “vēso atvaļinājumu” jeb coolcation.
Kā vēsta Time Out, meteorologi brīdina, ka arī jūlijā Eiropu var skart jauni karstuma viļņi. Tas mudina ceļotājus atteikties no svelmainajām Vidusjūras piekrastēm un meklēt vietas ar mērenāku klimatu, svaigu gaisu un komfortablāku temperatūru.
Jaunā tendence paredz apzināti izvēlēties galamērķus, kuros nav jācieš no ekstremāla karstuma. Ceļotājus piesaista ne tikai vēsāks laiks, bet arī daba, ūdeņi un iespēja aktīvi atpūsties bez tveices.
“Šī ir “vēso atvaļinājumu” tendence – cilvēki apzināti izvēlas ziemeļu galamērķus, lai karstas dienas nomainītu pret gleznainām ainavām un bezmiega naktis svelmē pret svaigu fjordu gaisu,” raksta Time Out.
Gēteborga kļūst par šīs vasaras līderi
Par pieprasītāko galamērķi atzīta Zviedrijas pilsēta Gēteborga. Augustā gaisa temperatūra tur parasti svārstās no +13 līdz +21 grādam, turklāt pilsētā ir mazāk tūristu nekā Stokholmā.
Ceļotājus vilina kanāli, krāsainās koka mājas, piekraste un iespēja ar prāmi nokļūt Dienvidu arhipelāga salās. Saskaņā ar ceļojumu aģentūras Opodo datiem, interese par Gēteborgu gada laikā pieaugusi par 33%.
Pieaug arī Stokholmas popularitāte
Otrajā vietā ierindojas Stokholma, kur pieprasījums pieaudzis par 22%. Zviedrijas galvaspilsēta izvietojusies uz 14 salām, tāpēc ūdens šeit vienmēr ir līdzās, bet publiskās peldvietas palīdz vieglāk pārciest siltās dienas.
Tūristiem īpaši iesaka apmeklēt Gamla Stan jeb vecpilsētu, Hellasgardena ezeru netālu no centra un Stokholmas arhipelāgu ar vairāk nekā 30 000 salu.
Arī Šveice un Austrija kļūst arvien pieprasītākas
Desmit populārāko Eiropas galamērķu sarakstā, kas piemēroti vasaras atpūtai bez svelmes, iekļuvušas arī Cīrihe un Ženēva Šveicē, Oslo Norvēģijā, kā arī Insbruka un Zalcburga Austrijā.
Eksperti prognozē, ka, pieaugot karstuma viļņu biežumam Eiropā, vēsāku galamērķu popularitāte turpinās pieaugt arī turpmākajos gados.