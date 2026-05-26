Viņi kļūst arvien radošāki: 3 "slepenu operāciju" scenāriji, kurus izmanto krāpnieki
Krāpnieki kļūst arvien radošāki – viņu scenāriji kļūst sarežģītāki, pārliecinošāki un bieži vien ietver “slepenās operācijas” ar policijas un citu aktieru iesaisti. Un šķiet, daudziem patīk iejusties varoņu lomā, piedaloties šādās operācijās un kādu atmaskojot, tomēr parasti šiem stāstiem ir sliktas beigas – galvenais varonis paliek zaudētājs. Jaunākie gadījumi rāda, ka iedzīvotāji tiek pierunāti iegādāties zelta stieņus, pārdot vienīgo mājokli vai nodot skaidru naudu – it kā, lai palīdzētu izmeklēšanai.
Zelts pazūd pakomātā: “slepenā operācija” ar viltus policiju
Viss sākas ar it kā brīdinājumu – cilvēks saņem zvanu, ka viņa dati ir krāpnieku rokās un iespējamas krāpnieciskas darbības viņa bankas kontā. Pēc pāris stundām seko otrais zvans, šoreiz no “policijas”.
Viltus policists skaidro, ka iepriekšējais zvans bijis no krāpniekiem, kuri ar iegūtajiem datiem jau paspējuši klienta vārdā pieteikt zelta iegādi. Turklāt pie vainas varētu būt negodprātīgs bankas darbinieks. Lai viņu atmaskotu, nepieciešams piedalīties slepenā operācijā.
Operācijas būtība – klientam pašam jāiegādājas zelta stieņi. Darījumu it kā uzraudzīs policija, un tad arī tiks pieķerts vainīgais.
Cilvēkam tiek iedotas ļoti konkrētas instrukcijas, ko teikt bankā un ko skaidrot zelta pārdevējam. Nereti tiek piedāvāts arī ticams stāsts, piemēram, par pārcelšanos uz citu valsti, un zeltu esot vieglāk pārvietot nekā skaidru naudu. Lai pastiprinātu kontroli, “policija” regulāri sazinās ar klientu, prasa apstiprinājumus, dokumentus un pat video pierādījumus par katru veikto soli. Tiek radīta sajūta, ka visa operācija tiek rūpīgi uzraudzīta.
Un svarīgākais – cilvēkam visu laiku tiek teikts, ka nekādā gadījumā nedrīkst ne ar vienu, jo īpaši ar banku, dalīties ar šo informāciju. Noslēgumā cilvēkam tiek norādīts nodot zelta stieņus policijai glabāšanā vai nosūtīt caur pakomātu. Tiek solīts, ka pēc operācijas viss tiks atgriezts, pat noformēts “dokuments”, kas to apliecina.
Rezultāts – cilvēks paliek bez naudas, bez zelta un bez jebkāda “operācijas” turpinājuma.
“Slepenās operācijas” rezultātā cilvēks paliek gan bez naudas, gan bez nekustāmā īpašuma
Viss sākas ar šķietami nekaitīgu zvanu no “elektrības uzņēmuma” par nepieciešamu skaitītāja verifikāciju. Lai pieteiktu meistaru, jānosauc personas dati un adrese.
Pēc kāda laika, nereti pat tikai pēc vairākām dienām, seko zvans no “policijas”. Cilvēkam paziņo, ka iepriekšējais zvans bijis krāpnieku mēģinājums un ar iegūtajiem datiem jau varētu būt noformēts kredīts vai pat apdraudēts viņa nekustamais īpašums.
Risinājums tiek piedāvāts pārliecinošs – slepenā operācija. Lai atmaskotu iespējamus negodprātīgus bankas darbiniekus vai māklerus, klientam jāveic fiktīva sava mājokļa pārdošana. Tiek ievietots īsts sludinājums, piesakās reāls pircējs, un darījums notiek kā jebkurš cits. Paralēli krāpnieki visu laiku sniedz detalizētas instrukcijas, ko teikt notāram, bankai, pircējam un māklerim. Galvenais nosacījums – pilnīga slepenība.
Pēc darījuma saņemtā nauda ir jāizņem skaidrā naudā un jānodod “policijai” kā pierādījums. Tiek solīts, ka pēc operācijas pabeigšanas viss tiks atgriezts, bieži pat noformējot ticamu dokumentu par naudas nodošanu.
Uz bankas jautājumiem, kāpēc uzreiz pēc nekustamā īpašuma pārdošanas, nepieciešams izņemt visus līdzekļus tieši skaidrā naudā, klients saka, ka plāno pārcelties dzīvot uz citu valsti un vēlas par šo naudu iegādāties īpašumu tur. Pārskaitījumu veikt nevar, jo plāno pārcelties ārpus Eiropas. Uz bankas aizdomām, ka klients tiek iesaistīts krāpšanas shēmā un var pazaudēt naudas līdzekļus, cilvēks iebilst, ka darījums nav krāpniecisks, ka viņš apzinās savas darbības un ir tiesīgs pats rīkoties ar saviem naudas līdzekļiem.
Rezultātā – cilvēks paliek gan bez naudas, gan bez mājokļa.
Nauda pazūd pie bankas filiāles: uzticība maksā visdārgāk
Šis scenārijs sākas ar zvanu no “telekomunikāciju operatora”, kurš piedāvā palīdzēt ar telefona programmatūras atjaunināšanu. Lai turpinātu, tiek lūgts apstiprināt identitāti, nosaucot personas datus.
Klients šoreiz ir piesardzīgs un sarunu pārtrauc. Tomēr pēc dažām stundām seko jauns zvans – no “policijas”. Tiek apgalvots, ka krāpnieki jau ieguvuši klienta datus un pie tā vainojams kāds negodprātīgs bankas darbinieks.
Lai viņu atmaskotu, tiek piedāvāta tā pati slepenā operācija. Klientam jāizņem skaidra nauda bankas filiālē, lai policija varētu novērot darbinieku un pieķert viņu pie nozieguma, lai viņš neturpinātu krāpt citus.
Neraugoties uz bankas jautājumiem par neierastu rīcību, klients seko “policijas” instrukcijām un paskaidro naudas izņemšanu ar nepieciešamību apmaksāt ārstniecības izdevumus. Uz jautājumiem, kāpēc tos nevar apmaksāt ar pārskaitījumu, ir atbilde, ka tā ir drošāk, jo ne vienmēr ir pieeja datoram, lai veiktu pārskaitījumu.
Saņemot skaidru naudu, viņš turpat pie bankas filiāles to nodod “policijas darbiniekam” kā pierādījumu. Pretī WhatsApp platformā tiek saņemts “dokumentāls apliecinājums par naudas nodošanu”. Cilvēkam skaidrots, ka tagad policija turpinās operāciju, bet viņš var doties mājās un gaidīt tālākas norādes. Bet realitātē “operācija” ar to arī beidzas – pazūd gan nauda, gan cilvēki, kuri to saņēma.
“Šie gadījumi skaidri parāda – krāpniecība vairs nav tikai viens zvans vai vienkāršs mēģinājums izvilināt datus. Tā pārvēršas sarežģītos scenārijos, kuros cilvēki tiek emocionāli iesaistīti un pārliecināti rīkoties “labā mērķa vārdā”,” skaidro SEB bankas Drošības pārvaldes vadītājs Mārcis Pelcis. “Galvenais signāls, kam pievērst uzmanību, ir slepenība un steiga. Ne banka, ne policija nekad neprasīs nodot skaidru naudu, zeltu vai veikt “izmēģinājuma darījumus”. Turklāt oficiālās iestādes nekad nekomunicē ar iedzīvotājiem WhatsApp, Telegram vai līdzīgās komunikācijas platformās. Ja rodas kaut mazākās šaubas, vienmēr pārtrauciet sarunu un sazinieties ar iestādi, izmantojot oficiālos kontaktus. Tieši šāda vienkārša rīcība var pasargāt no ļoti nopietniem zaudējumiem.”