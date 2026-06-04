“Galvenā auditorija nav Ukraina.” Slaidiņš atklāj, kam patiesībā domāti Krievijas uzbrukumi 0

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LA.LV
12:40, 4. jūnijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Krievijas sabiedrībā arvien biežāk jūtama vilšanās par ieilgušo karu Ukrainā un nepiepildītajām cerībām uz ātru mieru. Tā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” norādīja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš.

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Komentējot kārtējos Krievijas masveida uzbrukumus Ukrainai, Slaidiņš atgādināja, ka tie notika neilgi pēc tam, kad Krievijas diktators Vladimirs Putins bija paziņojis par vainīgo sodīšanu saistībā ar Ukrainas operāciju Krievijas teritorijā.

Pēc Slaidiņa domām, Kremlis šobrīd cenšas atrast arvien jaunus skaidrojumus tam, kāpēc karš turpinās tik ilgi.

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Slaidiņš norādīja, ka šogad Krievijas sabiedrībā pieaugusi psiholoģiskā spriedze. Pēc lielajām cerībām, ka pēc Donalda Trampa atgriešanās Baltajā namā izdosies panākt ātru mieru, daudzi krievi piedzīvojuši vilšanos.

Slaidiņš pieļāva, ka pēdējo uzbrukumu galvenais mērķis nav bijis militārs efekts.

“Kremlis ar šiem pasākumiem tiecas ne tik daudz pēc militāra, cik sabiedrisko attiecību efekta,” viņš uzsvēra.

Pēc viņa domām, šādu uzbrukumu galvenā auditorija nav Ukraina, bet gan paši Krievijas iedzīvotāji, kuriem tiek demonstrēts, ka karš turpinās un ka Kremlis joprojām kontrolē situāciju.

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