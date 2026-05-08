Pacienti līdz slimnīcai aizbrauc, bet nosūtījuma sistēmā nav: ārsts atklāj e-veselības problēmas 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
19:00, 8. maijs 2026
Ziņas Latvijā

Ģimenes ārsts un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidents Ainis Dzalbs TV24 raidījumā “Dienas personība” komentēja problēmas ar e-veselības sistēmu un e-nosūtījumu darbību reģionos. Viņš uzsvēra, ka lielākās grūtības rada nevis interneta kvalitāte, bet pašas sistēmas darbības traucējumi.

Aizkuņģa dziedzeris sauc pēc palīdzības: 5 agrīnas pazīmes, kuras nedrīkst ignorēt
Kokteilis
Karjeras lēciens vai atlūgums uz galda? Zodiaka zīmes, kurām šomēnes darbā gaidāmi nemierīgi laiki
Kas to būtu domājis? 9 lietas, kas deviņdesmitajos bija ikdiena, bet tagad kļuvušas par turīgo privilēģiju
Lasīt citas ziņas

Dzalbs norāda, ka reģionos ļoti būtiska ir interneta un elektroapgādes nepārtrauktība, tomēr praksē lielākās problēmas radot e-veselības sistēmas lēndarbība, iespējamie atslēgumi un sinhronizācijas problēmas ar lokālajām programmām.

Viņš stāsta, ka mēdz būt situācijas, kad ģimenes ārsts izraksta elektronisko nosūtījumu, pacients aizbrauc līdz Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu, taču ārstniecības iestādē šo nosūtījumu sistēmā nevar atrast. Tad ārstniecības iestāde sazinās ar ģimenes ārsta praksi, lai problēmu risinātu.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Peskovs minstinās un nosarkst kā biete, saņemot jautājumu par 9. maija parādi Maskavā
“9. maijs ir sācies…” Latgalieši apjukuši par naktī saņemtajiem trauksmes ziņojumiem ar neskaidro informāciju
Rēzeknē arī aizvadītajā naktī tika izsludināts apdraudējums gaisa telpā, patrulēja NATO iznīcinātāji

Līdzīgas situācijas, pēc viņa teiktā, novērojamas arī aptiekās, kad e-recepte ir izrakstīta, taču sistēmas darbības traucējumu dēļ pacienti netiek pie medikamentiem.

Dzalbs uzsver, ka šādas problēmas kļūst arvien retākas, tomēr tās joprojām pastāv. Viņš piebilst, ka normatīvi paredz iespēju sistēmas darbības traucējumu gadījumā izmantot papīra nosūtījumus, taču praksē ārstniecības iestādes bieži vien tik un tā pieprasa elektronisko nosūtījumu.

Vienlaikus ģimenes ārsts uzskata, ka digitalizācijas virziens ir pareizs un no tā atkāpties nevajadzētu. Viņaprāt, līdzīgi kā sabiedrība pakāpeniski pierada pie e-receptēm, arī e-nosūtījumi ar laiku kļūs par ierastu un ērtāku risinājumu gan pacientiem, gan mediķiem.

Plašāk skaties video!

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
TV24
“Es nevaru ciest, ka neciena cilvēku…” Tiesībsardze pēc 24 gadus vecās meitenes nāves atklāj satraucošu problēmu
TV24
Cilvēki mirst valdības dēļ?! Vai pastāv sakarība starp zāļu pieejamību un vēžu slimnieku mirstību?
RAKSTA REDAKTORS
“Es vairs neuzdrošinājos uzdot jautājumus” – sieviete aicina neklusēt un ziņot par ārstiem, kuri pazemo pacientus
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.