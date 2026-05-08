Pacienti līdz slimnīcai aizbrauc, bet nosūtījuma sistēmā nav: ārsts atklāj e-veselības problēmas
Ģimenes ārsts un Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas prezidents Ainis Dzalbs TV24 raidījumā “Dienas personība” komentēja problēmas ar e-veselības sistēmu un e-nosūtījumu darbību reģionos. Viņš uzsvēra, ka lielākās grūtības rada nevis interneta kvalitāte, bet pašas sistēmas darbības traucējumi.
Dzalbs norāda, ka reģionos ļoti būtiska ir interneta un elektroapgādes nepārtrauktība, tomēr praksē lielākās problēmas radot e-veselības sistēmas lēndarbība, iespējamie atslēgumi un sinhronizācijas problēmas ar lokālajām programmām.
Viņš stāsta, ka mēdz būt situācijas, kad ģimenes ārsts izraksta elektronisko nosūtījumu, pacients aizbrauc līdz Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcu, taču ārstniecības iestādē šo nosūtījumu sistēmā nevar atrast. Tad ārstniecības iestāde sazinās ar ģimenes ārsta praksi, lai problēmu risinātu.
Līdzīgas situācijas, pēc viņa teiktā, novērojamas arī aptiekās, kad e-recepte ir izrakstīta, taču sistēmas darbības traucējumu dēļ pacienti netiek pie medikamentiem.
Dzalbs uzsver, ka šādas problēmas kļūst arvien retākas, tomēr tās joprojām pastāv. Viņš piebilst, ka normatīvi paredz iespēju sistēmas darbības traucējumu gadījumā izmantot papīra nosūtījumus, taču praksē ārstniecības iestādes bieži vien tik un tā pieprasa elektronisko nosūtījumu.
Vienlaikus ģimenes ārsts uzskata, ka digitalizācijas virziens ir pareizs un no tā atkāpties nevajadzētu. Viņaprāt, līdzīgi kā sabiedrība pakāpeniski pierada pie e-receptēm, arī e-nosūtījumi ar laiku kļūs par ierastu un ērtāku risinājumu gan pacientiem, gan mediķiem.
