Pasaules pārtikas cenas divu gadu augstākajā līmenī. Ko sola pasaules eksperti? 0

19:13, 8. maijs 2026
Aprīlī pasaules pārtikas cenas pakāpušās līdz augstākajam līmenim kopš 2023. gada februāra, liecina jaunākie Apvienoto Nāciju Organizācijas Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) dati. Salīdzinot ar martu, kopējās pārtikas izmaksas pieaugušas par 1,6%.

Eļļas cenu lēciens kara un enerģētikas dēļ

Visbūtiskākais cenu kāpums novērots augu eļļas segmentā, kur cenas pieaugušas par 5,9%, sasniedzot augstāko atzīmi kopš 2022. gada vasaras. Šo pieaugumu tiešā veidā ietekmējusi karadarbība Irānā un Hormuza šauruma faktiskā slēgšana, kas radījusi saspīlējumu piegādes ķēdēs.

Dārgāka kļuvusi visu galveno veidu eļļa – sojas, saulespuķu, rapšu un palmu. Papildu spiedienu rada arī augošās enerģijas izmaksas: tās veicinājušas pieprasījumu pēc biodegvielas, kuras ražošanā izmanto tieši eļļas augus.

Rekordi gaļas tirgū un mērens kāpums graudiem

Arī liellopu gaļas cenas sasniegušas jaunu vēsturisko rekordu. To veicinājis spēcīgais starptautiskais pieprasījums, jo īpaši no Ķīnas puses. Kopumā gaļas produktu grupā cenas mēneša laikā pieaugušas par 1,2%.

Turpretī graudu tirgū situācija ir stabilāka. Pateicoties bagātīgajiem iepriekšējo sezonu krājumiem, graudu cenas aprīlī pieaugušas tikai mēreni – par 0,8% salīdzinājumā ar martu (par 0,4% vairāk nekā pērn šajā laikā).

Cukurs kļūst lētāks; bažas par nākotnes kviešu ražu

Vienīgā preču grupa, kurā fiksēts vērā ņemams cenu kritums, ir cukurs. Tā cenas samazinājušās par 4,7%, ko sekmējušas prognozes par pietiekamām ražām Brazīlijā, Ķīnā un Taizemē.

Tomēr nākotnes prognozes raisa bažas. FAO prognozē, ka 2026. gadā kviešu sējumu platības varētu sarukt. Iemesls tam ir straujais izejvielu cenu kāpums – lauksaimnieki arvien biežāk izvēlas audzēt kultūras, kurām nepieciešams mazāk mēslojuma, lai samazinātu pieaugošās ražošanas izmaksas.

