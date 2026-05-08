Pakaļdzīšanās un šaušana – kā trillerī. Kā robežsargi aizturēja kārtējo nelegāļu pārvadātāju? 2
Ceturtdien, 7. maijā, pēc pakaļdzīšanās un šaujamieroča izmantošanas robežsargi Augšdaugavas novadā aizturēja nelikumīgi valsts robežu šķērsojušu personu pārvadātāju. Vēl trīs pārvadātāji aizturēti Krāslavas un Preiļu novados. No nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas atturētas 16 personas.
Veicot operatīvos pasākumus, robežsargi, izmantojot dienesta transportlīdzekļa speciālos gaismas signālus un zizli, deva rīkojumu apturēt kādu “Škoda” markas automašīnu, norādot tās vadītājam apstāšanās vietu, taču vadītājs ignorēja robežsargu likumīgās prasības un turpināja kustību. Robežsargi vairākkārt trijās valodās pa skaļruni deva rīkojumu transportlīdzekli apturēt, tomēr vadītājs nereaģēja.
Arī uz brīdinājumiem par iespējamu šaujamieroča pielietošanu persona nereaģēja un turpināja bēgšanu, tādēļ robežsargi veica brīdinājuma šāvienus gaisā. Atbalsta sniegšanai piesaistītas vairākas robežsargu un Valsts policijas ekipāžas, kā rezultātā Augšdaugavas novada Maļinovas pagastā robežsargi minēto automašīnu panāca, taču tās vadītājs pameta transportlīdzekli un metās bēgt.
Pēc brīža robežsargi panāca un aizturēja transportlīdzekļa vadītāju – Moldovas pilsoni. Pārbaudot automašīnu, konstatēts, ka tās salonā un bagāžas nodalījumā atrodas septiņas aziātiskas izcelsmes persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Savukārt Valsts policijas amatpersonas Krāslavas novada Andrupenes pagastā apturēja kādu Volkswagen markas automašīnu, kurā atradās divi pārvadātāji – Indijas pilsoņi. Automašīnas pārbaudes laikā tās salonā konstatētas trīs aziātiskas izcelsmes persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Tāpat piektdienas, 8. maija, rītā zemessargi pamanīja kādu aizdomīgu automašīnu, kas veic nepārliecinošus manevrus uz ceļa. Zemessargi veica mašīnas izsekošanu līdz brīdim, kad Valsts policijas amatpersonas to apturēja uz ceļa Preiļu novadā. Konstatēts, ka automašīnu vadīja Baltkrievijas pilsonis.
Pārbaudot automašīnu, tajā konstatētas sešas aziātiskas izcelsmes persona bez derīgiem ceļošanas dokumentiem un derīgām vīzām un uzturēšanās atļaujām.
Pret Moldovas un Baltkrievijas pilsoņiem uzsākti kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 285. panta 31 daļas par personas nelikumīgu pārvietošanu pāri valsts robežai, ja tā izdarīta pastiprinātas robežapsardzības sistēmas darbības režīma laikā vai ārkārtējās situācijas laikā, kas izsludināta valsts robežas neaizskaramības apdraudējuma dēļ, neatkarīgi no nodarījuma izdarīšanas vietas Latvijas teritorijā.
Tāpat PRET Moldovas pilsoni uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 15. panta ceturtās daļas par nozieguma mēģinājumu atzīstama apzināta darbība (bezdarbība), kas tieši vērsta uz tīšu tā izdarīšanu, ja noziegums nav izdarīts līdz galam no vainīgā gribas neatkarīgu iemeslu dēļ. Pret Indijas pilsoņiem uzsākti kriminālprocesi pēc 285. 1 panta otrās daļas par apzinātu personas nodrošināšanu ar iespēju nelikumīgi uzturēties Latvijas Republikā, ja šāda iespēja nodrošināta divām vai vairākām personām.
16 personas atturētas no nelikumīgas valsts robežas šķērsošanas saskaņā ar Valsts robežsardzes likuma 4. pantu.
Valsts robežsardze atkārtoti aicina iedzīvotājus neiesaistīties nelikumīgās darbībās un atgādina, ka par iesaisti paredzēti bargi sodi – par personu nelikumīgas pārvietošanas organizēšanu un atbalstīšanu likumpārkāpēji var tikt sodīti ar brīvības atņemšanu uz laiku no diviem līdz pat desmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās.