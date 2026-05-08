Dedzinātās Basku siera kūkas recepte, kas izdodas perfekti jau pirmajā reizē 0
Ja gribas desertu, kas izskatās eleganti, bet ir pārsteidzoši vienkārši pagatavojams, šī Dedzinātās Basku siera kūkas recepte ar Grieķu jogurtu būs īstā izvēle. Maiga, krēmīga un ar viegli karamelizētu virskārtu, tā ir kūka, kas pazūd no galda neticami ātri. Recepte no @edamskaisti.
Sastāvdaļas:
1. 2 olas;
2. 90 g cukura;
3. 350 g Valmieras piens Grieķu jogurta (šim ir vismaigākā garša);
4. 150 ml saldā krējuma;
5. Ēdamkarote kukurūzas cietes;
6. Tējkarote vaniļas cukura;
7. Šķipsniņa sāls;
*200 g krēmsiera.
Pagatavošana:
1. Bļodiņā sakuļ Grieķu jogurtu ar olām un cukuru (var iemaisīt krēmsieru, tad kūka būs stingrāka un augstāka), iemaisa saldo krējumu, vaniļas cukuru, sāli, izmaisa un pievieno kukurūzas cieti.
2. Atkal kārtīgi izmaisa, sagatavoto masu lej veidnē un cep 200 grādos 30-35 min, tad ļauj pakāpeniski atdzist izslēgtā cepeškrāsnī ar pavērtām durtiņām.
Lai labi garšo!