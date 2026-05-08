“Traucējumi parasti pieaug naktī un siltākā laikā.” Krievija traucē GPS signālus ugunsgrēku dzēšanai Igaunijā 2
Igaunijas ziemeļaustrumos savvaļas ugunsgrēku dzēšanas darbus kavē globālās pozicionēšanas sistēmas (GPS) signāla traucējumi Krievijas robežas tuvumā.
Šonedēļ izcēlās plaši ugunsgrēki Austrumviru apriņķī nedaudz vairāk nekā 30 kilometru attālumā no Krievijas robežas.
Ugunsgrēku uzraudzībā izmantoto dronu darbību traucē GPS signāla traucējumi, tādēļ bezpilota lidaparāti nevar sasniegt nepieciešamo augstumu.
GPS signāla traucējumus Igaunijas ziemeļaustrumos arvien vairāk sāka novērot pirms nepilniem trim gadiem. Policijas un robežsardzes departaments ir paziņojis, ka kopš tā laika reģionā katru dienu novēro dronu radītus traucējumus.
Patērētāju tiesību aizsardzības un tehniskā regulējuma iestādes (TTJA) frekvenču pārvaldības departaments apstiprināja, ka GPS signāla traucējumu problēmas visnopietnākās ir Igaunijas ziemeļaustrumos, jo teritorija ir tuvu robežai ar Krieviju. Mazākā mērā līdzīgas problēmas ir novērotas arī Igaunijas dienvidaustrumos, kurai arī ir sauszemes robeža ar Krieviju, lai gan tas atrodas mazāk apdzīvotā reģionā.
TTJA norādīja, ka traucējumi parasti pieaug naktī un siltākā laikā.