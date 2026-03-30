Godinās “LVR Flote” kuģu VARMA un LAURA komandas par īstenoto cilvēku glābšanas operāciju Rīgas līcī 0
Otrdien, 31. martā, plkst. 10.00 uz ledlauža VARMA klāja notiks svinīgs ledus navigācijas sezonas noslēguma pasākums, kura ietvaros tiks izteikta pateicība ledlauža VARMA un kuģa LAURA apkalpēm par teicami paveiktu darbu šī gada bargās ziemas apstākļos, kā arī kopīgi pārrunāti izaicinājumi un secinājumi, ko šī ledus navigācijas sezona iezīmējusi.
Pasākumā piedalīsies arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš “LVR Flote” komandai pasniegs pateicības rakstus par profesionalitāti un pašaizliedzīgu darbu sarežģītajā ziemas laikā, kā arī ieguldījumu glābšanas operācijas “Divi uz ledus” veiksmīgā norisē.
Jau ziņots, ka ledlauža VARMA un ledus klases kuģa LAURA apkalpes šā gada 21. un 22. februārī, veicot 9 stundu ilgu glābšanas operāciju, pēc Krasta apsardzes dienesta uzdevuma īpaši sarežģītos meteoroloģiskos apstākļos naktī jūrā atrada un izglāba divus jūrā uz dreifējoša ledus gabala Rīgas jūras līcī iepūstus nūjotājus, pēc tam ar kuģi LAURA nogādājot tos drošībā krastā.
Šī gada ledus navigācijas sezona Baltijas jūras reģionā jāvērtē kā kuģošanai grūta un izaicinoša – janvāra beigās, strauji sākoties stipram salam, jūras līcis aizsala dažu dienu laikā. Ledus laušanas apstākļus vēlāk īpaši apgrūtināja stiprais vējš, kas radīja līdz pat 4 metrus augstus dreifējošus ledus sanesumus. Iepriekš tik bargi laikapstākļi Baltijas jūrā tika novēroti pirms 15 gadiem, 2011. gada ziemā.
Ledus navigāciju Rīgas līcī no Irbes šauruma uz/no Rīgas ostu veica Rīgas brīvostas pārvaldes meitas kompānijas “LVR Flote” komanda, kas ar ledlauzi VARMA nodrošināja brīvu kuģošanas ceļu uz/no ostas, tai skaitā, līcī no ledus gūsta atbrīvoja arī iesalušus kuģus. Savukārt “LVR Flote” pērn iegādātais daudzfunkcionālais ledus klases kuģis LAURA ziemas periodā veica ledus laušanu Rīgas ostas akvatorijā.
Saskaņā ar Rīgas ostas analītiķu aplēsēm, pusotru mēnesi ilgušais ledlauža darbs, strādājot līcī bargajos ledus apstākļos un uzturot brīvu un nepārtrauktu kuģu satiksmi, ļāvis Latvijas tautsaimniecībai saglabāt/nepazaudēt ap 100 milj. EUR eksporta un importa ieņēmumu.
Šā gada ledus navigācijas sezona ar Rīgas ostas kapteiņa rīkojumu tika uzsākta 4. februārī, un tā noslēdzās 17. martā.
Pasākuma norises vieta – Rīgas ostas kapteiņdienests, Meldru ielā 5a. Pasākuma ietvaros būs iespēja doties ekskursijā pa ledlauzi VARMA.