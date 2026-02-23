Kāpēc automašīnu riepas ir melnas? Tikai daži zina pareizo atbildi 0
Katru dienu mēs redzam dažāda veida transportlīdzekļus, automašīnas, kas brauc pa pilsētas ielām, tomēr retais aizdomas par riepu krāsu. Kāpēc riepas tiek ražotas melnā krāsā?
Interesanti, ka tas tā ne vienmēr ir bijis. Agrāk riepas bija baltas, jo gumija dabiskā stāvoklī ir pienaini balta. Turklāt agrīnie riepu ražotāji bieži pievienoja cinka oksīdu, lai gumiju stiprinātu un padarītu vieglāku. Tā riepas izskatījās gaišas un nebija īpaši izturīgas.
Ap 1917. gadu autobūves uzņēmumi atklāja, ka, pievienojot gumijas maisījumam oglekli, riepas iegūst ne tikai melnu krāsu, bet arī daudz lielāku izturību pret nodilumu. Ogleklis daļēji aizsargāja gumiju no ultravioletajiem stariem, kas citādi varēja izraisīt plaisas.
Agrāk riepas bez oglekļa kalpoja tikai aptuveni 8 000 kilometru, bet, pievienojot kvēpus, tās spēja nobraukt 80 500 kilometrus un vairāk. Tas bija milzīgs solis uz priekšu drošībā un riepu ilgtspējā.
Pirmais pasaules karš izraisīja cinka oksīda trūkumu, jo tas bija nepieciešams munīcijas ražošanai. Rezultātā ogleklis kļuva par galveno materiālu riepu stiprināšanai. Pat šodien cinka oksīdam joprojām ir loma riepu ražošanā, bet tieši ogleklis padarīja riepas uzticamas, izturīgas un drošas.
Tādējādi melnā krāsa nav tikai estētiska funkcija. Tā kļuva par simbolu izturībai, drošībai un ilgai kalpošanai. Tā ir vienkārša, bet būtiska inženierijas inovācija, kas ikdienā nodrošina drošu braukšanu visiem autovadītājiem.
