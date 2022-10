Gripa – zināmais, mainīgais drauds!

Publicitātes foto

Ik gadu rudens sākas ar brīdinājumu par gripas izplatību, profilaktiskajiem pasākumiem un vakcinācijas iespējām. Ne velti! Gripas uzliesmojums visbiežāk sākas vēsā un aukstā laikā, kas mūsu platuma grādiem ir raksturīga un ilgstoša parādība. Latvijā pirmie gripas gadījumi visbiežāk parādās oktobra beigās, novembra sākumā. Gripas bīstamība slēpjas ne tikai tās straujajā izplatībā un smagajā slimības gaitā, bet arī nopietnajās komplikācijās, kuras var izraisīt pat nāvi.

Šo akūto elpošanas orgānu slimību izraisa vīrusi (A, B, C grupa). Visbiežāk gripas vīruss izplatās cilvēkam klepojot, šķaudot vai runājot. Ar gripu var inficēties tieši kontaktējoties ar slimu cilvēku vai saskaroties ar priekšmetiem, kuri iepriekš bijuši ciešā kontaktā ar gripas slimnieku (trauki, lūpu krāsa, dalīta maltīte utml.).

Gripu nedrīkst “izstaigāt”!

Gripa nav vienkārši smagāka veida saaukstēšanās, kuru iespējams pārvarēt dažu dienu laikā, turpinot ierastās dienas gaitas. Saslimšana var ilgt no divām līdz trim nedēļām, arī pēc slimošanas cilvēks vēl ilgi var izjust vājumu un sliktu pašsajūtu. Turklāt gripa ir ļoti lipīga, tādēļ inficējies cilvēks, kurš slimojot turpina ierasto dienas ritmu un neievēro miera režīmu, ir bīstams arī apkārtējiem.

Inkubācijas periods gripas vīrusam ir no vienas līdz četrām dienām un, atšķirībā no saaukstēšanās, slimība sākas pēkšņi un smagi. Veselības stāvoklis var strauji pasliktināties dažu stundu laikā. Tipiskākie gripas simptomi ir drudzis un drebuļi, muskuļu un locītavu sāpes, galvassāpes, nespēks, slikta dūša, apetītes zudums, jutība pret gaismu, sauss klepus, sāpes acs ābolos un temperatūra (līdz pat 400C), kas ilgst vairākas dienas. Gripai nav raksturīgas iesnas un balss aizsmakums.

Jau sajūtot pirmos simptomus, stingri tiek ieteikts ievērot miera režīmu (atcelt plānus, palikt mājās) un sazināties ar savu ģimenes ārstu, izklāstot visus gripas simptomus un uzklausot ārsta ieteikumus ārstēšanās uzsākšanai. Nepakļaujiet sevi un apkārtējos riskam, dodoties uz darbu, mācību iestādi vai masu pasākumiem!

Neārstēta gripa var radīt nopietnas komplikācijas:

bronhīts – visbiežāk sastopamā komplikācija. īpaši apdraud diabēta un išēmisko sirds slimību pacientus, kā arī pacietus pēc 60 gadu vecuma,

pneimonija (plaušu karsonis) – var attīstīties līdz pat divām nedēļām pēc šķietamās izveseļošanās,

muskuļu iekaisums,

nervu sistēmas traucējumi,

nāve.

Kāpēc vakcinēties pret gripu?

Pat ja cilvēks ievēro visus piesardzības pasākumu un pret savu veselību izturas atbildīgi, tas nenozīmē, ka tāpat rīkojas arī citi. Ikdienas saskarsme ar līdzcilvēkiem un vidi ir neizbēgama. Visefektīvākais veids kā izvairīties no gripas ir vakcinācija pirms gripas epidēmijas sākšanās. Vakcinēšanās ir ieteicama arī gripas sezonas laikā. Gripas vīruss pastāvīgi attīstās, un tā antigēnās īpašības ātri mainās. Vakcīnas sastāvs katru gadu tiek mainīts, lai nodrošinātu aizsardzību pret tiem vīrusu tipiem, kas prevalē konkrētajā gripas sezonā. Ja vakcinēts cilvēks saskaras ar attiecīgo gripas vīrusu, viņa organismam jau ir gatava atbildes reakcija, un viņš nesaslimst. Savukārt retajos gadījumos, kad cilvēks tomēr saslimst, viņš ir pasargāts no slimības radītajām komplikācijām un letāla rezultāta.

Jāvakcinējas TAGAD!

Gripas vakcīna ir viena no pieprasītākajām vakcīnām un, sākoties rudens sezonai, novērojams tās deficīts. Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par vakcīnu pieejamību. Šobrīd gripas vakcīna jau ir pieejama “Veselības centrs 4” vakcinācijas kabinetos. Vakcināciju nav ieteicams atlikt uz vēlāku, jo nepieciešams zināms laiks (vidēji – nedēļa), lai pēc vakcīnas izstrādātos imunitāte.

Vakcinācija pret gripu īpaši ieteicama:

cilvēkiem pēc 60 gadu vecuma,

pacientiem ar novājinātu imūnsistēmu,

pacientiem ar vielmaiņas traucējumiem,

pacientiem ar hroniskām elpceļu, plaušu, nieru, sirds- asinsvadu saslimšanām,

cilvēkiem, kuriem ikdienā ir saskarsme ar lielām ļaužu masām (skolotāji, pasniedzēji, klientu servisa darbinieki u.c.),

sievietēm, kurām ziemas mēnešos ieplānota grūtniecība,

cilvēkiem, kuri dažādu apstākļu dēļ ilgstoši nevar kavēt darbu.

Vakcinēties pret gripu iespējams (pēc pieraksta):

Detalizētāka informācija – vakcinejies.lv