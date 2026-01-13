Foto: Pexels

Horoskopi 14. janvārim. Dažreiz nogaidīšana ir gudrāka par aktīvu rīcību

13. janvāris 2026
Auns

Šodien tu būsi īpaši jūtīgs pret savu iekšējo stāvokli. Garastāvoklis mainīsies atkarībā no tā, kā pats jūties. Apkārtējā atmosfēra var šķist saspringta. Ja ceļā gadās kāds šķērslis, nesteidzies mesties cīņā – pacietība šodien būs tavs lielākais sabiedrotais. Daudzas problēmas atrisināsies pašas, ja dosi tām laiku. Zvaigznes iesaka izvairīties no strīdiem, jo pat sīkām vārdu apmaiņām var palikt nepatīkama pēcgarša.

Vērsis

Lai arī ko tu šodien uzsāksi, tevi nepametīs sajūta, ka kaut kas pastāvīgi novērš uzmanību un vilina prom no pienākumiem. Ja vēlies paveikt ieplānoto, vislabāk to atlikt uz vakara pusi. Dienas laikā necenties visu stingri kontrolēt – ļauj situācijām ritēt savu gaitu un pielāgojies, īpaši tad, ja notikumi izvērtīsies negaidīti.

Dvīņi

Šodien bez nopietna iemesla nemaini savu nostāju vai uzskatus. Stingra pieturēšanās pie saviem uzskatiem būs svarīgāka nekā vēlme izpatikt citiem, ja gribi izvairīties no liekām problēmām. Tas attiecas gan uz darbu, gan privāto dzīvi. Pievērs uzmanību saviem sapņiem – tie var nest nozīmīgus mājienus par nākotni.

Vēzis

Šī diena nav piemērota spontānu ideju īstenošanai. Arī iniciatīvas uzņemšanās šobrīd drīzāk var traucēt nekā palīdzēt. Uz citu palīdzību īpaši nepaļaujies – privātie kontakti šodien, visticamāk, nepalīdzēs. Tomēr vakarā viss mainīsies: domas kļūs skaidrākas, un tev var ienākt prātā vienkāršs, bet ļoti efektīvs risinājums, kas palīdzēs tikt galā ar kādu ieilgušu situāciju.

Lauva

Šodien tevi uz priekšu virzīs galvenokārt tava ticība sev un saviem spēkiem. Iespējams, nonāksi situācijā, kas šķitīs kā strupceļš, un jutīsies iztukšots gan emocionāli, gan enerģētiski. Tomēr neļauj vilšanās sajūtai tevi salauzt – šīs neveiksmes ir īslaicīgas, un jau pavisam drīz situācija sāks mainīties par labu.

Jaunava

Centies šodien neizrādīt iniciatīvu bez skaidras vajadzības. Ja ignorēsi šo ieteikumu, vari nonākt nepatīkamās situācijās, kas tev šobrīd nav vajadzīgas. Iespējams, jutīsies emocionāli pārslogots vai pat izdedzis, tāpēc ļauj sev vairāk miera un neuzņemies lieku atbildību.

Svari

Šodien labāk samazini sociālo aktivitāti. Neuzsāc jaunas iepazīšanās un atturies no jaunu profesionālu projektu sākšanas. Dienas enerģija būs nervoza un provokatīva, kas var traucēt objektīvi domāt. Vakaru velti mierīgai nodarbei: laba filma, grāmata vai klusa atpūta palīdzēs sakārtot domas un atjaunot līdzsvaru.

Skorpions

Vislabākā stratēģija šodien – ātri reaģēt un elastīgi pielāgoties notiekošajam. Iepriekš paredzēt notikumus būs grūti, taču tu lieliski spēsi tikt galā ar situācijām, kad tās jau būs klāt. Ja gaidi kāda tuva cilvēka iniciatīvu, pacietība atmaksāsies vakara stundās – tieši tad privātajā dzīvē daudz kas nostāsies savās vietās.

Strēlnieks

Tu būsi uz pareizā ceļa, ja turpināsi jau iesākto un nemainīsi virzienu. Ja tavs sākotnējais aprēķins bija precīzs, šodien varēsi spert soli uz priekšu. Darbs komandā dos īpaši labus rezultātus. Vakarpusē gan jutīsi, ka enerģija izsīkst, tāpēc neaizmirsti sevi palutināt ar kvalitatīvu atpūtu.

Mežāzis

Līdz pat vakaram tev būs ierobežotas iespējas ietekmēt notikumu gaitu. Zvaigznes iesaka par to lieki nesatraukties – šis periods ir pārejošs. Nesteidzies izdarīt secinājumus un neatzīsti sakāvi pirms laika. Dažreiz nogaidīšana ir gudrāka par aktīvu rīcību.

Ūdensvīrs

Šodien tev netrūks radošuma. Spēsi atrast neparastus un oriģinālus risinājumus pat sarežģītās situācijās. Tomēr šī iedvesmas plūsma nebūs ilgstoša. Tuvojoties vakaram, nāksies atgriezties pie pārbaudītām metodēm un stabilākas pieejas.

Zivis

Pārsteigumu pilna diena! Pat stingri pieņemti lēmumi var pēkšņi mainīties, turklāt pavisam negaidītā virzienā. Iespējami jauni, drosmīgi un pat šokējoši pavērsieni. Ja dod priekšroku drošībai, pārbaudītai informācijai un stabilitātei, labāk nogaidi līdz vakaram vai atliec svarīgus plānus uz rītdienu.

