Horoskopi 15. decembrim. Ir pienācis laiks pabeigt lietas, kas ilgi bija atliktas 0
Auns
Dienas sākums vairāk piemērots mierīgai atpūtai nekā aktīvai rīcībai. No rīta būs grūti ātri ieskrieties un pieķerties ikdienas darbiem, tāpēc nopietnus un sarežģītus uzdevumus labāk atlikt. Prātā var rasties neparastas idejas. Nebaidies ar tām dalīties, jo apkārt noteikti būs kāds, kurš tās novērtēs un iedrošinās. Sarunās uzņemies iniciatīvu, tas var nest patīkamas iespējas.
Vērsis
No rīta nekas neliecinās par īpaši veiksmīgu vai ražīgu dienu. Enerģijas būs maz, arī noskaņojums var nebūt no labākajiem. Taču dienai ejot uz vakara pusi, pašsajūta uzlabosies. Ja vari, svarīgākos darbus ieplāno vēlākam laikam. Ja redzi, ka cilvēks nav noskaņots sarunai vai tevi ignorē, necenties uzstāt. Gudrāk būs atstāt to uz citu brīdi un pie sarunas atgriezties vēlāk.
Dvīņi
Šī diena ir piemērota jauniem sākumiem un aktīvai rīcībai. Nav īstais brīdis slinkumam. Tomēr esi uzmanīgs, jo steigā var rasties kļūdas. Pārbaudi paveikto un nepaļaujies tikai uz veiksmi. Dienas laikā nāksies pieskatīt dažādus procesus gan mājās, gan darbā. Vakars solās būt jautrs, lieliski derēs tikšanās ar draugiem vai neliels pasākums mājās.
Vēzis
Rīts paies mierīgā noskaņā un vēlme aktīvi darboties paradīsies tikai pēc pusdienām. Līdz tam ļauj sev ieiet dienas ritmā pakāpeniski. Pievērs uzmanību veselībai, jo šobrīd organisms var būt jūtīgāks. Ja saņem kritiku, nesteidzies apvainoties. Iespējams, tajā ir vērtīgs padoms. Vakars ir piemērots izklaidei un socializēšanās priekiem, tāpēc dodies ārā un ļauj sev izbaudīt brīvo laiku.
Lauva
Diena vairāk piemērota atpūtai un spēku atjaunošanai. Ja pilnībā atslēgties no darbiem neizdodas, izvēlies vienkāršākus uzdevumus, kuros jūties pārliecināts. Nepārslogo sevi ne fiziski, ne garīgi. Vakarā enerģija pakāpeniski atgriezīsies, un šo laiku vari veltīt mācībām, jaunu zināšanu apguvei vai mierīgai sarunai ar tuvajiem.
Jaunava
Šodien ir vērts paskatīties uz ierastajiem pienākumiem no cita skatpunkta un meklēt radošākus risinājumus. Detaļas joprojām būs svarīgas, un tu tās nepalaidīsi garām. Centies netērēt pārāk daudz enerģijas tukšām sarunām. Labāk koncentrējies uz darbiem, kas patiešām ir nepieciešami. Tajā pašā laikā esi atvērts jaunām pazīšanām, tās var izrādīties noderīgas nākotnē.
Svari
15. decembrī labāk izvairies no strīdiem un attiecību skaidrošanas. Nevajag pārdzīvot, ja kaut kas nenotiek tieši tā, kā biji iecerējis. Dzīve mēdz piedāvāt citus, reizēm pat labākus scenārijus. Mēģini pielāgoties notiekošajam. Parūpējies par savu emocionālo labsajūtu, atpūta un miers šodien ir īpaši svarīgi.
Skorpions
Pastāv iespēja sastapt cilvēkus, kuru noskaņojums var ietekmēt arī tevi, tāpēc izvēlies sabiedrību apzināti. Tajā pašā laikā kādam var pēkšņi parādīties spēcīga iedvesma. Tas ir lielisks brīdis, lai pievērstos hobijiem vai darītu to, kas sagādā prieku. Darba pienākumi var šķist apgrūtinoši, un dienas beigās visvairāk gribēsies vienkārši atpūsties.
Strēlnieks
Diena rosinās aizdomāties par sevi un savu uzvedību attiecībās ar citiem. Nelielas pārmaiņas var ievērojami uzlabot savstarpējo saprašanos. Labs laiks mācībām vai jaunu prasmju apgūšanai. Kopā būšana ar ģimeni vai tuvajiem cilvēkiem sniegs emocionālu pacēlumu. Pat darba laikā prāts bieži aizklīdīs pie personīgām lietām un saziņas ar savējiem.
Mežāzis
Šī diena ir piemērota nelielām pārmaiņām. Pamēģini kaut ko jaunu un ļauj sev uz mirkli izrauties no ierastās ikdienas. Šādas pārmaiņas var dot svaigas domas un iedvesmu. Ja kaut kas nenotiek pēc plāna, neuztver to kā neveiksmi. Iespējams, dzīve vienkārši rāda, ka šis virziens tev nav īstais.
Ūdensvīrs
Iedvesmas šodien var pietrūkt, un tas ietekmēs arī noskaņojumu. Pasaule var šķist pelēcīgāka nekā parasti. Darba process ritēs nesteidzīgi, un lēmumu pieņemšana prasīs papildu laiku un. Tomēr pakāpeniski tu sapratīsi, ko patiesībā vēlies sasniegt. Galveno mērķi izdosies nospraust, pat ja visu iecerēto šodien nepaveiksi.
Zivis
Darba šodien būs daudz, un izvairīties no pienākumiem neizdosies. Ir pienācis laiks pabeigt lietas, kas ilgi bija atliktas. Arī ikdienas uzdevumu netrūks, tāpēc diena paies aktīvi. Neskatoties uz slodzi, tu pamazām ieiesi ritmā, un darbs sagādās arī gandarījumu. Vakarpusē enerģija būs izsīkusi, tāpēc labāk izvēlies mierīgu atpūtu un laiku sev.