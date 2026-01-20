Foto: Pexels

Horoskopi 21. janvārim. Centies izvairīties no viltības un aizkulišu spēlēm 0

16:33, 20. janvāris 2026
Auns

Šodien vari sastapt cilvēku, ar kuru nākotnē iespējams izveidot veiksmīgu biznesa partnerību. Tas ir labvēlīgs brīdis līgumu slēgšanai, arī ar sadarbības partneriem no ārvalstīm. Tomēr esi piesardzīgs: izvairies no agresivitātes vai pārmērīgas spītības, aizstāvot savu viedokli. Diplomātija un līdzsvars būs tavi sabiedrotie.

Vērsis

Esi pieklājīgs! Šodien tas var pasargāt no nevajadzīgiem konfliktiem. Arī maznozīmīgas rupjības var radīt nopietnas sekas. Īpaši svarīgi pievērst uzmanību uzturam. Tavs ķermenis var asi reaģēt uz smagākiem ēdieniem. Dienas gaitā var gadīties patīkama atkalredzēšanās ar kādu senu draugu vai paziņu.

Dvīņi

Šodien īpaši svarīgi atturēties no alkohola lietošanas, tas var radīt nevēlamas sekas. Tāpat būtu prātīgi izvairīties no saskarsmes ar ķīmiskiem līdzekļiem, tostarp kosmētiku vai matu krāsām, jo organisms var reaģēt neierasti. Pievērs uzmanību arī savam uzturam. Saldumi un smalkas delikateses šodien nav labākā izvēle. Tava pašsajūta būs atkarīga no tā, cik saudzīgi izturēsies pret sevi.

Vēzis

Šī ir diena, kad spēks ir komandā. Strādājot kopā ar citiem, spēsi sasniegt daudz vairāk nekā vienatnē. Ir īstais brīdis stiprināt emocionālās saites ar tuviniekiem un atvēlēt laiku nodarbēm, kas sagādā prieku. Vaļasprieki šodien palīdzēs atgūt līdzsvaru un enerģiju.

Lauva

Šodien iespējami dažādi izaicinājumi un šķēršļi, taču ar mierīgu prātu un skaidru plānu tu spēsi tos pārvarēt. Nepadodies emocijām. Loģiska pieeja būs tavs labākais palīgs. Vēlams veltīt laiku savai labsajūtai. Attīroša diēta vai relaksējoša masāža šodien palīdzēs atjaunot ne tikai fizisko labsajūtu, bet arī emocionālo līdzsvaru.

Jaunava

Tevi sagaida veiksmīga diena, kas īpaši piemērota dažādiem pirkumiem un izdevīgām iepirkšanās iespējām. Īpaši labvēlīgs laiks apavu un apģērbu iegādei . Tāpat var paveikties ar mēbelēm, interjera priekšmetiem vai juvelierizstrādājumiem. Taču ar saldumiem vajadzētu būt piesardzīgāk, pārmērības var ietekmēt pašsajūtu.

Svari

Šodien tu viegli spēsi ieviest harmoniju savstarpējās attiecībās. Izrādi sirsnību, esi draudzīgs un nebaidies pirmais spert soli pretim izlīgumam. Tavs smaids un labvēlīgā attieksme spēj rosināt uzticību un siltumu pat vissarežģītākajās situācijās. Šodien ir īpaši piemērots brīdis, lai izbeigtu senus strīdus un atjaunotu saikni ar cilvēkiem, ar kuriem iepriekš bijušas nesaskaņas.

Skorpions

Diena ir īpaši labvēlīga finanšu jautājumu kārtošanai. Tu spēsi veiksmīgi tikt galā ar rēķiniem vai citiem naudas jautājumiem. Tava prasmīgā pieeja ļaus sakārtot arī ieilgušus parādus. Šodien tavs smaids un pozitīva attieksme var kļūt par tavu neredzamo, bet spēcīgo veiksmes atslēgu, kas atver durvis uz labvēlīgiem notikumiem.

Strēlnieks

Centies nepārsteigties un necensties piespiest notikumus attīstīties tev vēlamā tempā. Ir situācijas, kuras vienkārši jāpieņem. Mēģinot caursist sienu ar galvu, vari tikai ievainoties. Šodien mierīgums, pieklājība un spēja ieklausīties būs tie, kas palīdzēs atrast pareizo ceļu.

Mežāzis

Tavs darbs un pūles šodien tiks novērtētas – gan profesionālā, gan personīgā jomā. Lieliska diena, lai veltītu laiku tuviniekiem. Dodies ciemos vai uzņem viesus pie sevis. Tikšanās ar draugiem un ģimeni sniegs patīkamas emocijas un iedvesmu turpmākajiem plāniem.

Ūdensvīrs

21. janvārī centies izvairīties no viltības un aizkulišu spēlēm. Šodien tava rīcība var atnest īpaši spēcīgas karmiskas sekas. Ja gadījies kļūdīties, atzīsti to godīgi un centies neaizmirst šo pieredzi. Tavs iekšējais godīgums un spēja atbildēt par saviem darbiem būs galvenais faktors, kas noteiks, kā diena izvērtīsies.

Zivis

Sirds siltums un labvēlība šodien ir īpaši svarīgi. Attiecībās ar mīļajiem neesi skarbs vai pārsteidzīgs – vārdi var aizskart dziļāk nekā domā. Rūpīga attieksme pret apkārtējiem un emocionāls līdzsvars ļaus tev izveidot ciešākas, patiesākas saites.

