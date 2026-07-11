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Iegaumē! Pērkona negaisa laikā šīs ierīces noteikti vajadzētu atvienot no elektrotīkla 0

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Mājas Sadzīve

Tuvojoties vasaras negaisu sezonai, daudzi cilvēki domā par savu drošību. Negaisa laikā aizver logus un cenšas uzturēties telpās. Taču eksperti atgādina, ka pērkona negaiss var apdraudēt ne tikai cilvēkus, bet arī mājās esošo sadzīves tehniku un elektroniku.

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Zibens spērieni un elektroapgādes traucējumi var izraisīt sprieguma svārstības. Tās rodas brīdī, kad mājas elektrotīklā pēkšņi ieplūst lielāks elektrības daudzums nekā ierasts. Pat īslaicīgs sprieguma lēciens var sabojāt jutīgas ierīces, bojāt mikroshēmas vai ievērojami saīsināt tehnikas kalpošanas laiku.

Turklāt bojājumi ne vienmēr kļūst redzami uzreiz. Dažkārt atkārtotas un mazākas sprieguma svārstības pakāpeniski bojā elektroniku, līdz kādu dienu ierīce vienkārši pārstāj darboties.

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Tāpēc speciālisti iesaka pirms spēcīga negaisa atvienot no elektrotīkla vairākas ierīču grupas.

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