Inteliģence operā, bet ne tualetē? Sabiedrībā sašutums par ieradumu nemazgāt rokas pēc tualetes apmeklējuma 0
Roku mazgāšana pēc labierīcību apmeklējuma šķiet pašsaprotams pamats, ko māca jau no bērnības, taču realitāte sabiedriskajās vietās nereti izskatās pavisam citādi. Soctīklotāju vidū uzvirmojusi diskusija par to, kāpēc tik daudzi pieaugušie joprojām ignorē elementāru higiēnu.
Kāda lietotāja vietnē “Threads” raksta:
“Aizvien biežāk redzu cilvēkus, kas nemazgā rokas pēc tualetes apmeklējuma. Vai tas ir kaut kāds trends?”
Diskusija pāraugusi plašākā sarunā par ieradumiem un to, kā cilvēki vispār uztver elementāru higiēnu.
Kāda lietotāja dalās ar novērojumiem publiskos pasākumos:
“Es vienmēr pavēroju šo operā un teātros. Inteliģentā tautas daļa….Tikai uzvedība tualetē bieži vien par to neliecina! Cerams kungu pusē ir labāk.”
Kāds uzsver, ka problēma nav tikai paradumos: “Kur gan mūsdienās vēl ir ziepes un salvetes… Pēc sajūtas beigts, izlietots, izzagts vai uzlikts kā dekors. Pašiem vien jānēsā spirta salvetes…”
Savukārt kāds apraksta situāciju emocionālāk, norādot, ka sabiedriskajās tualetēs “vispār ar cimdiem jāiet” un “tur pat bail rāvējslēdzēju taisīt vaļā, jo visa tā gaisotne Tevi gaida, kad varēs uzbrukt…”
Tomēr daļa diskusijas dalībnieku norāda, ka šī tēma nereti tiek pārspīlēta un sabiedrība pārlieku fokusējas uz to, kurš mazgā un kurš nemazgā rokas.
Daži uzskata, ka šāda “uzraudzīšana” pat kļūst par atsevišķu fenomenu pati par sevi. Piemēram, kāda lietotāja raksta: “Nevarēju saprast, kāpēc sieviešu tualetēs tāāādas rindas, izrādās tā nav rinda, tās ir novērotājas…”
Vienlaikus komentāros daļa arī piekrīt, ka šī higiēnas problēma sabiedrībā pastāv:
“Fascinē, ka visi satraucas par novērotājiem un neviens par roku nemazgātājiem.”
“Šo arī esmu novērojusi! Pareizi jau būtu mazgāt pirms un pēc.”
Izskatās, ka kabatā joprojām drošības nolūkos daļai ir salvetes vai dezinfekcijas līdzeklis – īpaši, dodoties ārpus mājas. Lai arī diskusija var šķist pašsaprotama un viegli ironiska, tā vienlaikus atgādina par ļoti vienkāršu, bet svarīgu ikdienas ieradumu nozīmi.
Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) savā tīmekļvietnē atgādina, ka pareiza roku mazgāšana ir viens no vienkāršākajiem, bet vienlaikus arī efektīvākajiem veidiem, kā samazināt infekciju izplatīšanās risku ikdienā. Speciālisti uzsver, ka rokas jāmazgā zem tekoša ūdens, izmantojot ziepes, un šim procesam jāvelta vismaz 20 sekundes, rūpīgi notīrot visas roku virsmas – plaukstas, pirkstu starpas, īkšķus, nagu zonas un roku virspusi.
Svarīgi ir arī tas, ka mazgāšanas laikā rokas nevajadzētu turēt zem ūdens strūklas, jo būtiskākais ir tieši ziepju mehāniskais darbības laiks. Pēc tam rokas jāskalo vismaz 10 sekundes, izvairoties no pieskaršanās izlietnei vai šļakstīšanās.
SPKC norāda, ka pēc mazgāšanas rokas ieteicams nosusināt ar tīru, vēlams vienreizlietojamu papīra dvieli, kā arī ar to pašu dvieli aizvērt ūdens krānu, lai izvairītos no atkārtotas saskares ar potenciāli piesārņotām virsmām. Savukārt pats dvielis pēc tam jāizmet atkritumu tvertnē, nepieskaroties tai ar rokām.
Speciālisti atgādina – ja nav pieejams ūdens un ziepes, roku dezinfekcijas līdzekli var izmantot kā alternatīvu, taču tikai gadījumos, kad rokas nav acīmredzami netīras.
Ieskats “Threads” diskusijā: