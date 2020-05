Publicitātes foto

Iekšdurvju piedāvājums ir gana plašs, turklāt to veidi ir dažādi. Kvalitatīvas iekšdurvis var mainīt pat visu interjeru. Iekļaujot durvis, Jūs varat palīdzēt telpai gan saplūst vizuāli, gan akcentēt tās kā elegantu interjera elementu. Tā kā iekšdurvis ir gana svarīgs mājas elements un to izgatavošanas materiāli, kā arī dizains, ir plašā piedāvājumā, tad šajā rakstā apskatīsim iekšdurvju veidus un to īpašības.

Mājas renovācijā vai remonta laikā durvis ir elements, ko izvēlas pašās beigās. Tas tāpēc, lai nekļūdītos ar iekļaušanos interjerā.

Kvalitatīvas durvis ražo no dabīgajiem materiāliem, kas ir pārklāti ar veselībai nekaitīgu laku. Par labākajiem materiāliem durvju ražošanā mēdz uzskatīt masīvkoku vai dabīgās koksnes finierējumu.

Labi nostrādātas, kvalitatīvas durvis ir spodras, to struktūra ir gluda.

Veidojot iekštelpu interjeru, bieži vien būtiski ir arī, kāda materiāla durvis liksiet, jo ne visi durvju materiālu veidi piestāv visās telpās.

Durvis tiek izgatavotas no šādiem materiāliem:

– Koka;

– Plastikāta;

– Masonīta;

– Stikla.

Koka durvis privātajos mājokļos tiek izmantotas visbiežāk, jo tās rada elegantu kopskatu, turklāt koka durvīm ir gan vairāki dizaini, gan krāsu toņi, kas ietekmējas arī no tā, no kāda materiāla tās ir ražotas.

Iekšdurvju konstrukcijas iedala:

– Svārstveida durvis;

– Bīdāmās durvis – kupejas;

– Veramās durvis;

– Divdaļīgās durvis;

– Salokamās durvis.

Svārstveida durvis

Svārstveida durvis mēdz saukt arī par vārstaļdurvīm un visbiežāk tās liek sabiedriskās vietās – veikalos vai restorānos. Privātos mājokļos šādas durvis visbiežāk neizvēlas, jo durvis nav hermētiskas. Šīs durvis ražo no alumīnija, stikla vai plastikāta.

Bīdāmās durvis – kupejas

Šis durvju veids visbiežāk tiek izmantots telpām, kuras ir nelielas un kurās nav iespējams ielikt veramās durvis. Tās atveras, pārvietojoties pa vadotnēm, kas ir uzstādītas pie sienas. Izvēloties šādas bīdāmās durvis, ir jāpievērš uzmanība tam vai vadotnes ir augšējās, apakšējās vai kombinētās. Ir arī tādas, kuras ir gan ar augšējo, gan apakšējo vadotni vienlaikus.

Veramās durvis

Šīs ir vispopulārākās un ierastākās mājās izmantojamās iekšdurvis. Šādām durvīm mēdz būt viena vai divas vērtnes.

Veramās durvis veras tikai uz vienu pusi. Pērkot šādas durvis, jāizvēlas, uz kuru pusi ir vērtne, piemēram, ja durvis veras uz kreiso pusi, tad tās ir kreisās durvis, ja uz labo pusi, tad labās puses durvis. No šīs vēršanas puses būs atkarīgs, kādas eņģes un furnitūra ir jāiegādājas.

Veramo durvju trūkums ir tas, ka starp durvju plātni ir spraugas, tādēļ durvis var neaizsargāt pret trokšņiem un smakām.

Divdaļīgās durvis

Šāda tipa durvīm ir divas daļas – augšējā un apakšējā. Katrai no šīm daļām ir savas eņģes. Visbiežāk šādas durvis izmanto mājās, kurās ir bērni vai dzīvnieki, turklāt pati konstrukcija ļoti labi var papildināt interjera nianses.

Salokamās durvis

Šīs durvis ne tikai atgādina akordeonu, bet tās mēdz arī saukt kā akordeona tipa durvis. Tās veido salokāmi paneļi. Konstrukcijas komplektā ir sliedes ar vaduli, rullīšiem un paneļiem, un tos savā starpā kopā savieno ar vadotni. Salokamās durvis ir efektīvas, jo tās ļauj ietaupīt mājoklī telpu, tomēr tās nenodrošina pilnīgu izolāciju. Mīnuss bieži vien ir arī tas, ka tās mēdz ātri salūzt. Salokamās durvis tiek izgatavotas no stikla vai gluda koka paneļiem.

Interneta veikalā 220.lv Jūs atradīsiet visa veida durvis Jūsu mājoklim, lai gaumīgi, eleganti un praktiski tās varētu iekļaut jaunajā interjerā.