Foto: Žigimants Krēsliņš/Facebook

“Pēc gada mani nepazīsiet!” Žigis pārcietis operāciju 0

16:24, 15. septembris 2025
Blogeris, sociālo tīklu satura veidotājs, skolotājs Žigimants Krēsliņš šodien publicējis bildi sociālajā tīklā “Facebook”, parādot, ka veiksmīgi pārcietis operāciju.

Viņš neko vairāk nepastāsta, kāda operācija veikta, kādēļ tā bijusi nepieciešama, vien to, ka Liepājas Reģionālajā slimnīcā veiksmīgi noritējusi operācija, kas ļaus viņam braukt tālāk ceļojumos!

Fotogrāfijā viņš ir slimnīcas gultā, pacienta drēbēs.

“Operācija esot bijusi veiksmīga. Varēšu atkal maukt tālos gabalus drīz. Pēc gada mani nepazīsiet,” viņš sociālajos tīklos raksta.

Komentāros cilvēki nodod laba vēlējumus, vēl veselību un min, kāda operācija Žigim veikta, bet viņš publiski neko vairāk nav atklājis.

