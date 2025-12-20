Kirillo Budanovs
“Plāni ir koriģēti, pārskatīti laika grafiki!” Budanovs brīdina, ka jau “parīt” nākamais Krievijas virziens ir Baltija 211

LA.LV
12:26, 20. decembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Eiropas valstīm jābūt gatavām Krievijas uzbrukumam jau 2027. gadā, un Krievijas diktatora Vladimira Putina plānos ir Baltijas valstu okupācija, paziņojis Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) vadītājs Kirilo Budanovs.

“Saskaņā ar pamatplānu Krievijai jābūt gatavai sākt darbības 2030. gadā.

Tagad plāni ir koriģēti, pārskatīti laika grafika samazināšanas virzienā līdz 2027. gadam,”
intervijā izdevumam “Lb.ua” sacīja Budanovs.

Budanovs piebilda, ka galvenais Krievijas agresijas virziens būs Baltijas valstis. Viņš paskaidroja, ka iemesli slēpjas krievu pasaules redzējumā, jo,

lai impērija attīstītos, tai nepārtraukti nepieciešams paplašināt savu ietekmi un teritoriju,

un tas, pēc Krievijas uzskata, ir vienīgais “drošais” virziens.

“Ziemeļos – tikai Ziemeļu Ledus okeāns un tālāk apkārt – Amerika. Nav variants, jo tas būs sāpīgi. Austrumos – Klusais okeāns un atkal Amerika. Tā pati atbilde. Dienvidos – Ķīna, tas vispār būs katastrofāli – sauszemes robeža, būs tādi paši apstākļi kā mums karā ar Krieviju, tikai viņiem. Vienīgais, kas paliek, ir

Rietumi, kas viņu izpratnē, piedodiet par frazeoloģismu, ir “novecojuši”, “slimi”, “vāji” un “neizlēmīgi”,”

teica Budanovs.

Pēc viņa informācijas, Krievija plāno okupēt Baltijas valstis, savukārt Polija tiek apsvērta tikai triecieniem, militārai kampaņai bez sagrābšanas.

