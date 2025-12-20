“Plāni ir koriģēti, pārskatīti laika grafiki!” Budanovs brīdina, ka jau “parīt” nākamais Krievijas virziens ir Baltija 211
Eiropas valstīm jābūt gatavām Krievijas uzbrukumam jau 2027. gadā, un Krievijas diktatora Vladimira Putina plānos ir Baltijas valstu okupācija, paziņojis Ukrainas Aizsardzības ministrijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes (HUR) vadītājs Kirilo Budanovs.
“Saskaņā ar pamatplānu Krievijai jābūt gatavai sākt darbības 2030. gadā.
intervijā izdevumam “Lb.ua” sacīja Budanovs.
Budanovs piebilda, ka galvenais Krievijas agresijas virziens būs Baltijas valstis. Viņš paskaidroja, ka iemesli slēpjas krievu pasaules redzējumā, jo,
un tas, pēc Krievijas uzskata, ir vienīgais “drošais” virziens.
“Ziemeļos – tikai Ziemeļu Ledus okeāns un tālāk apkārt – Amerika. Nav variants, jo tas būs sāpīgi. Austrumos – Klusais okeāns un atkal Amerika. Tā pati atbilde. Dienvidos – Ķīna, tas vispār būs katastrofāli – sauszemes robeža, būs tādi paši apstākļi kā mums karā ar Krieviju, tikai viņiem. Vienīgais, kas paliek, ir
teica Budanovs.
Pēc viņa informācijas, Krievija plāno okupēt Baltijas valstis, savukārt Polija tiek apsvērta tikai triecieniem, militārai kampaņai bez sagrābšanas.