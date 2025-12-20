Pārsteigums? Kļūstot par miljonāru, puse cilvēku darītu vienu un to pašu lietu 0
Kļūstot par miljonāru, 50% iedzīvotāju iegūtos līdzekļus ieguldītu nekustamajā īpašumā, bet 25% naudu tērētu esošā mājokļa uzlabošanai vai remontam, liecina bankas “Citadele” šogad novembrī veiktā aptauja.
Otra populārākā izvēle miljonāra statusā nonākušajiem būtu pasaules apceļošana, un to izvēlētos 36% aptaujāto. Šādu izvēli biežāk pieņemtu sievietes un aptaujātie vecumā no 50 līdz 59 gadiem.
Katrs trešais jeb 32% iegūto naudu ieguldītu drošības spilvenā jeb uzkrājumā, kas paredzēts pamatvajadzību nodrošināšanai ārkārtas gadījumiem, un šī bijusi trešā biežākā izvēle aptaujāto vidū. Aptaujas pasūtītāji atzīmē, ka tas parāda satraucošu tendenci – lielai daļai šāda uzkrājuma nemaz nav.
Ceturtā daļa jeb 24% aptaujāto izveidotu ilgtermiņa iekrājumu bērniem, un īpaši populāra šāda izvēle būtu starp Kurzemē un Latgalē dzīvojošajiem. 14% izvēlētos dzīvot tāpat kā līdz šim, tikai ar lielākiem iekrājumiem. Aplūkojot datus pēc nodarbinātības veida, visbiežāk esošo dzīvesveidu turpinātu bezdarbnieki darba meklējumos un cilvēki bērnu kopšanas atvaļinājumā. 24% aptaujāto jauniegūto miljonu novirzītu esošo parādsaistību dzēšanai.
Daļa aptaujāto izvēlētos iegūto naudu investēt aktivitātēs ar potenciālu naudas līdzekļus kāpināt vai saglabāt esošajā līmenī. Teju katrs piektais ieguldītu akcijās vai fondos, bet 13% iegādātos drošu uzkrājumu produktu ar garantētu ienesīgumu. 10% veidotu uzkrājumus pensijai, tostarp 3. pensiju līmenī.
15% aptaujāto negaidīti iegūto naudu ieguldītu jauna biznesa izveidei, un to biežāk izvēlētos vīrieši un aptaujātie vecumā līdz 50 gadiem. 12% respondentu naudu ieguldītu sevī, iegūstot izglītību vai jaunu profesionālo kvalifikāciju, turklāt lēmumu par labu akadēmiskajai izaugsmei biežāk pieņemtu sievietes un cilvēki, kuriem jau ir vismaz viena augstākā izglītība.
Filantropiskus mērķus sava miljona pārdalei izvēlējušies 18% aptaujas dalībnieku, kuri daļu iegūto līdzekļu ziedotu. 4% atbalstītu kādu kultūras, izglītības vai sporta projektu, bet sava labdarības fonda vai stipendiju programmas izveidei naudu atvēlētu vien 2% aptaujāto, un šis bijis visretāk izvēlētais atbilžu variants.
“Citadeles” mājokļu tirgus eksperts Artis Zeiļa pozitīvi vērtē aptaujāto vēlmi brīvos līdzekļus investēt nekustamajā īpašumā, jo tas ne tikai sniegtu iespēju uzlabot dzīves kvalitāti un samazināt ikdienas tēriņus, bet arī potenciāli gūt ienākumus no īpašuma izīrēšanas.
Bankas “Citadele” dati liecina, ka aptuveni 15-20% šī gada klientu ir izmantojuši hipotekāro kredītu otrā vai trešā dzīvokļa iegādei, un daļa paredzēta kā nākotnes investīcija. Privātmājas investīcijām iegādājas krietni retāk nekā dzīvokļus. Tomēr jāņem vērā, ka katra īpašuma uzturēšanā nepieciešams ieguldīt papildu resursus.
Iedzīvotāju aptauju banka kopā ar pētījumu aģentūru “Norstat” veica novembrī, tiešsaistē aptaujājot vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.