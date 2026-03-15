Automašīnas autostāvvietā māju pagalmā Rīgā.
Foto: Gatis Dieziņš/LETA arhīvs

Ieslēdz garāžā! Nosauktas 3 automašīnu markas, kas Latvijā visbiežāk tiek zagtas 0

LETA
8:50, 15. marts 2026
Ziņas Ekonomika

Aizvadītajā gadā Latvijā reģistrētas 205 automašīnu zādzības, un visvairāk zagti “Volkswagen”, “Audi”, “BMW”, “Volvo” un “Mercedes Benz” transportlīdzekļi, liecina Valsts policija (VP) pagājušā gada darbības pārskats.

Auto zādzību skaits Latvijā pēdējos gados stabili samazinās.

Salīdzinoši 2024. gadā Latvijā bija reģistrētas 220 automašīnu zādzības, un visvairāk bija zagti “Audi A6”, “Audi A4”, “Volkswagen Passat” un BMW 5.sērijas spēkrati. 2024. gadā bija reģistrētas arī vairākas “Tesla” un “Hyundai Ioniq” elektroauto zādzības.

2023. gadā bija reģistrētas 250 automašīnu zādzības, un visvairāk zagtas tika “BMW” 3. un 5.sērijas automašīnas, “Volkswagen Golf”, “Audi A6”, “Toyota RAV4” un “BMW X5” spēkrati.

2022. gadā bija reģistrētas 287 automašīnu zādzības, 2021. gadā – 305 zādzības. Vēl senākos gados noziegumu skaits bija daudz lielāks.

