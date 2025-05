Dons Eirovīzijas dziesmu konkursa 2024 finālā

Šveices pilsētā Bāzelē sestdienas vakarā notikušajā Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā no Baltijas valstīm vislabākos panākumus guvusi Igaunija, ierindojoties trešajā vietā.

Igaunijas repera “Tommy Cash” izpildītā dziesma “Espresso Macchiatto” skatītāju un žūrijas kopējā vērtējumā tikai par vienu punktu atpalika no Izraēlas pārstāves Juvalas Rafaelas izpildītās dziesmas “New Day Will Rise”, kas ieguva otro vietu.

Jau ziņots, ka konkursā uzvarēja “JJ” no Austrijas ar dziesmu “Wasted Love”, bet Latvijas pārstāves – grupa “Tautumeitas” – ar dziesmu “Bur man laimi” ierindojās 13.vietā.

Savukārt alternatīvā roka grupa no Lietuvas “Katarsis” ieguva 16.vietu.

Tikmēr vietnē TikTok latviešu dziedātājs Dons ievietojis smieklīgu video, kurā redzams, kā noritējusi viņa uzstāšanās Eirovīzijas ēterā rezultātu paziņošanas laikā. Skatītāji ieraudzīja elegantu jaunu vīrieti žilbinoši zilā žaketē, taču neredzēja to, kas slēpjas zemāk – proti, ka pilns uzvalka komplekts izpalicis, un dziedātājs jūtas ērti, valkājot vien zeķes, iešļūcenes un šortus.

Pirmajā desmitniekā iekļuva arī Zviedriju pārstāvošā Somijas zviedru grupa “KAJ” ar dziesmu “Bara bada bastu” ceturtajā vietā, Lučo Korsi no Itālijas ar dziesmu “Volevo essere un duro” piektajā vietā, Klavdija no Grieķijas ar dziesmu “Asteromata” sestajā vietā, Luāna no Francijas ar dziesmu “Emer” septītajā vietā, folktronikas duets “Shkodra Elektronike” no Albānijas ar dziesmu “Zjerm” astotajā vietā, grupa “Ziferblat” no Ukrainas ar dziesmu “Bird of Pray” devītajā vietā un Zoī Mē no Šveces ar dziesmu “Voyage” desmitajā vietā.









