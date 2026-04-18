Ieva Brante: Notikumi Latvijā un pasaulē parāda, ka NATO 5. pants nav nekāda brīnumtablete 0
TV24 raidījumā “Preses klubs” juriste un grāmatas autore Ieva Brante dalās viedoklī par NATO 5. un 3. pantu, un sabiedrības gatavību rīkoties.
“Vienmēr būs cilvēki, kas ir gatavi darīt, rīkoties, un būs arī tādi cilvēki, kas gaidīs tādu tableti, kas visu atrisinās. Cerēt – mēs saprotam, arī šodien novērojot gan notikumus valsts iekšienē, gan notikumus ārpasaulē, – mēs saprotam, ka 5. pants izrādās nav nekāda tablete. Arī 3. pants nav nekāda tablete. Tāpēc man ir jāsaka, ka mēs tomēr pa šo laiku esam tik tālu izauguši, ka mums tie 5% ir aizsardzībai, vai ne? Par ko mēs vēl pirms četriem gadiem tikai kaut kur čukstus runājām,” teic I. Brante.
