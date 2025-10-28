Igaunijas valsts ģimnāziju jaunās ēkas top no koka 0
ANTRA VIĻUMA, DR. ARCH, žurnāls “Baltijas Koks”
Pēdējās desmitgadēs gan Igaunijā, gan citviet Baltijā un arī Eiropā tiek būvētas jaunas skolas, jo esošās skolu ēkas ir novecojušas un to uzturēšana kļūst pārāk dārga, arī skolu iekārtojums, apgaismojums un ventilācija neatbilst mūsdienu prasībām. Un vēl viens faktors, kas mudina pārveidot skolu sistēmu, ir iedzīvotāju skaits un prasības pēc kvalitatīvas izglītības, ko nevar apmierināt mazas skolas. Igaunijā pirms vairāk nekā desmit gadiem tika pieņemts stratēģisks lēmums uzlabot vidusskolu jeb valsts ģimnāziju tīklu un tikpat stratēģiski konkursos tika izvēlēti skolas ēku projektētāji un būvnieki, kas piedāvāja ilgtspējīgu ēku koncepcijas un mūsdienīgus risinājumus, bieži izvēloties arī koka konstrukcijas un koksni apdarē un interjerā.
Igaunijas stratēģija
Gadu gaitā pēc Izglītības un pētniecības ministrijas pasūtījuma Igaunijas Valsts nekustamie īpašumi (Riigi Kinnisvara AS) izveidojuši vairāk nekā 15 valsts ģimnāziju projektu un būvju. Valsts ģimnāzijas jaunajām skolu ēkām tiek plānota mūsdienīga infrastruktūra un visas modernās iekārtas, kas nepieciešamas ražīgam un kvalitatīvam mācību darbam. Būvējot valsts ģimnāzijas, pastiprināta uzmanība tiek pievērsta gan videi, gan ēkas energoefektivitātei, gan iekštelpu klimatam.
Lai veidotu izglītotāku sabiedrību un spēcīgāku valsti, tika izstrādāta programma Vidusskolu tīkla sakārtošana laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas pirmais realizētais projekts 2018. gadā bija Vīmsi (Viimsi) valsts ģimnāzija, kas atrodas Tallinas pievārtē un bija pirmā skolas ēka, kas celta no CLT paneļiem. Pelvas (Põlvas) ģimnāzija bija pirmā gandrīz nulles enerģijas skolas ēka Igaunijā un pirmais nekustamā īpašuma projekts Igaunijā, kas iekļuvis Eiropas Komisijas rīkotā konkursa Regiostars Awards 2017 finālā enerģijas kopienas klimata rīcības kategorijā. Kā labākais koka ēkas projekts 2024. gadā tika apbalvota Pelgulinas (Pelgulinn) valsts ģimnāzija Tallinā. Jaunas ģimnāziju ēkas top visā valstī un arī galvaspilsētas tuvumā.
Rae pašvaldības valsts ģimnāzija
Viena no jaunajām valsts ģimnāzijām ir uzbūvēta Rae pašvaldībā, kuras administratīvais centrs ir Jiri (Jüri) pilsēta. Tā atrodas aptuveni 13 kilometrus dienvidaustrumu virzienā no Tallinas. Rae pašvaldība ir viena no Harju apriņķa 16 pašvaldībām, kur dzīvo nedaudz vairāk kā 23 tūkstoši iedzīvotāju, bet pašā pilsētiņā – tikai 3500 iedzīvotāju, tomēr, ņemot vērā galvaspilsētas tuvumu, iedzīvotāju skaits pieaug visai strauji. Tāpēc arī valsts ģimnāzijas būvniecība Jiri plānota, lai visiem vidusskolēniem nav jādodas mācīties uz Tallinu. Skola jau sākotnēji tika plānota 500–600 skolēniem un personālam. Projektā ir izstrādāti arī ērti piekļuves un pārvietošanās ceļi, autostāvvieta ar elektromobiļu uzlādi un velosipēdu stāvvieta. Jaunā mūsdienīgā skolas ēkas arhitektūra paredzēta ne vien Jiri, bet arī tuvāku un tālāku apdzīvotu vietu jauniešiem, lai turpinātu 17. gadsimta beigās aizsākto izglītības tradīciju šajā apdzīvotajā vietā.
Skolas ēkas projekta konkurss
Valsts nekustamā īpašuma aģentūra, Izglītības un pētniecības ministrija un Igaunijas Arhitektu asociācija 2020. gadā rīkoja arhitektūras konkursu Rae valsts ģimnāzijas ēkas un sporta ēkas projektēšanai, kurā uzvarēja KOKO arhitekti ar koncepcijas projektu Lidmašīna. Koncepcijas projekta autori ir Andruss Keresārs (Andrus Kõresaar), Raivo Kotovs (Raivo Kotov), Lembits Kaurs Stērs (Lembit-Kaur Stöör), Martins Tago (Martin Tago), Ksenija Angela Soniste (Xenia Angela Sooniste), Elerīna Teko (Eleriin Tekko), Līsa Lindvere (Liis Lindvere) un Liliana Mennikusta (Lilian Männikust).
Projektu konkursa žūrija atzina, ka uzvarētāju darbs ir inovatīvs un tā arhitektūra ir profesionāli veidota, jo risinājumi precīzi izstrādāti izvirzītajam uzdevumam un telpu programmas apjomam. Arhitektūra un plānojums ir loģiski un kvalitatīvi, un sporta ēkas plāns ir pavisam vienkāršs un funkcionāls. Kopumā valsts ģimnāzijas ēka pilsētā radīs skaidru orientieri un reprezentatīvu efektu kopā Jiri ģimnāziju, veidojot vienotu izglītības telpu, uzsvēra konkursa žūrija.
Otro vietu arhitektūras konkursā ieguva konceptuālais dizains Origami, ko konkursam iesniedza arhitektu birojs DAGOpen. Trešo vietu ieguva konceptuālais dizains Eksoskelets, ko iesniedza arhitektu birojs Arhitekt Must. Veicināšanas balvas ieguva konceptuālais dizains Sudrabs, ko izstrādāja arhitektu birojs Karisma architects, un darbs Uuno no arhitektu biroja Kuu. Metu konkursa balvu fonds bija 21 000 eiro, no kuriem 1. vietai piešķīra 8000 eiro, 2. vietai – 6000 eiro un 3. vietai – 4000 eiro, bet divu veicināšanas balvu kopsumma bija 3000 eiro.
Jaunā Rae ģimnāzijas ēka
Rae Valsts ģimnāzijas mācību ēka atrodas Rae pašvaldības administratīvajā centrā Jiri. Skola ir paredzēta 10., 11. un 12. klases skolēniem, un jaunās ēkas tika projektētas un būvētas pa posmiem. Pirmajā posmā tiks uzbūvēta mācību ēka 360 skolēniem, labiekārtota teritorija un sporta ēka, bet otrajā posmā tika uzbūvēta mācību ēkas piebūve vēl 180 skolēniem.
Ģimnāzijas ēka ar pagalmu ir vērsta uz dienvidiem pret Arukila (Arukül) ceļu. Arhitektoniskais akcents ir ēkas jumta apvienojums ar plašo nojumi, kas atgādina papīra lidmašīnas siluetu un praktiski aizsargā telpas no tiešiem saules stariem. Skolas pagalmu no ceļa atdala mainīga augstuma betona trokšņu sienu zaļās nogāzes. Sporta ēka atrodas teritorijas ziemeļu pusē. Visas ēkas veido integrētu veselumu, ko ieskauj kopīga parka zona ar dažādām aktivitātēm vecākiem un jaunākiem bērniem, kā arī vietējiem iedzīvotājiem. Galvenās koplietošanas telpas – lielā zāle, ēdnīca, galvenā ieeja un ģērbtuve – atrodas pirmajā stāvā, bet klases telpas un bibliotēka – otrajā stāvā. Sporta ēka ir projektēta kā vienstāva apjoms. Augstākās telpas bumbas spēlēšanai atrodas ēkas ziemeļu pusē, bet ģērbtuves un citas sporta zāles izvietotas uz pagalma pusi dienvidos.
Ēkas konstruktīvie risinājumi ir racionāli un pilnībā veidoti no koka. Projektā kombinētas CLT sienas ar līmētā koka kolonām un sijām. Izteiksmīgajai nojumei un beisbola laukuma jumtam ir līmētā koka pārsedzes. Skolas ēkas nojumes plaknē un tās konstrukcijā izmantota tērauda kopne.
Skolas ēkas sirds ir lielā zāle ar kāpnēm, kur skolēni var pulcēties pasākumiem. Kāpnes ved uz bibliotēku, kas atrodas otrajā stāvā, zem kuras atrodas auditorija, kas saņem dabisko apgaismojumu pa bibliotēkas jumta logiem. Interjera risinājumi ir veidoti no dabīgiem materiāliem, daudz izmantojot vietējo koksni un kaļķakmeni. Kopējais telpu iespaids ir gaišs, plašs un rotaļīgs. Logi klašu telpu iekšsienās paver skatu cauri ēkai, apvienojot ārtelpu ar iekštelpām.
Ēkas būvapjoms ir orientēts uz dienvidu pagalmu, kas siltā laikā pulcē visus skolas skolēnus. Ar pārdomātu plānojumu pagalmā ir izvietotas vairākas sporta laika pavadīšanas iespējas. Izmantojot trokšņu sienas iekšējo daļu un velosipēdu novietnes jumtu, pagalmā ir izveidotas kāpšanas sienas, piedzīvojumu taka, āra trenažieru zāle un basketbola laukums. Turklāt ir radītas ideālas iespējas izglītībai brīvā dabā.
Arī sporta ēkā visas telpas, izņemot tribīnes, ir izvietotas pirmajā stāvā, radot vienotu, zemu ēkas apjomu. Ēku vienkāršība un plānojums palīdz arī taupīt enerģiju. Skolas ēkai nav logu, kas vērsti tieši uz dienvidiem, un visu logu īpatsvars ārsienās ir aptuveni 40%, kas atbilst energoefektīvas būvniecības principiem. Zemās sporta ēkas zaļais jumts ļauj samazināt dzesēšanas izmaksas vasarā un kontrolēt apkures izmaksas ziemā. Gan skolas ēkas, gan sporta ēkas būvniecība organizēta tā, lai nākotnē varētu uzstādīt energoefektīvus saules paneļus.
Skolas ēkai var ērti piekļūt jebkuros laika apstākļos, ņemot vērā gājēju satiksmes pārdomātu kombinēšanu ar automašīnu satiksmes kustību un plānoto autobusa pieturu. Automašīnas un autostāvvietas ir pārvietotas aiz sporta ēkas, un tas rada drošu, gājējiem un velosipēdistiem draudzīgu vidi apkārt skolai.
Mācību procesā plānots koncentrēties uz tēmām, kuras saistītas ar sabiedrību un uzņēmējdarbību, ko atbalsta reģiona uzņēmumi. Šo mērķi atbalsta arī skolas ēka ar tās plašajām un mājīgajām telpām, kā arī modernu mācību vidi, kurā iekļauti rotaļu elementi. Ēkas telpu plānojums ir pārdomāti saskaņots ar debespusēm – ziemeļu pusē ir klases, kas atrodas prom no karstajiem saules stariem, savukārt kafejnīca un virtuve atrodas dienvidos un rietumos, bet administratīvais spārns – austrumos.
Rotaļīgums un vienkāršība satiekas ēkas arhitektūrā un konstruktīvos risinājumos. Vizuālajā skolas tēlā dominē siltie toņi un simbioze ar dabu. Interjers ir plānots tā, lai skolēniem būtu patīkamas pulcēšanās un atpūtas vietas gaiteņos un atklātajās zonās.
Gan skolas ēkas, gan sporta bāzes interjera arhitektūra atbilst ilgtspējīgas vides dizaina principiem. Interjera arhitekti ir izvēlējušies materiālus ar mazāku ietekmi uz vidi, ņemot vērā materiālu atkārtotas izmantošanas priekšrocības, zemu ražošanas enerģijas patēriņu un vietējo izcelsmi, lai samazinātu ar transportu saistīto enerģijas patēriņu. Uzmanība ir pievērsta arī toksisku, gaistošu vai citādi kaitīgu vielu izmantošanas novēršanai. Rūpīgi pārdomāto materiālu izvēli papildina mūžīga dizaina idioma, kas paredzēta kalpošanai gadu desmitiem.
Kopējās projekta izmaksas ir 14,3 miljoni eiro. Rae valsts ģimnāzijas būvniecība tika finansēta no valsts budžeta un Eiropas Savienības atbalsta pasākuma Vidusskolu tīkla sakārtošana laika posmā no 2014. līdz 2020. gadam, bet sporta ēkas būvniecību finansēja Rae pašvaldība.
Rae Valsts ģimnāzijas izveide simbolizē kopīgos centienus piedāvāt reģiona jauniešiem augstas kvalitātes vidējo izglītību mūsdienīgā mācību vidē. Tas ir solis tuvāk spēcīga un uz kopienu balstīta izglītības centra izveidei Rae pašvaldībā, kur integrēta skola, interešu izglītība, jaunatnes darbs, kā arī sports un kultūra, tika uzsvērts skolas ēkas atklāšanā. Skolas pārstāvji komentē jauno ēku kā mājīgu un patīkamu darba vidi un iespēju mācīt jauniešus ne tikai klasē, bet arī citās tam piemērotās telpās vai pat ārā. Skolotāji ļoti novērtē klusumu, kas klases telpās ir iespējams pat tad, ja gaitenī notiek citas aktivitātes. Vai būtiska ir koka izmantošana iekštelpās, un kādu ietekmi tas atstāj uz skolēniem un skolotājiem, pagaidām netiek mērīts un pētīts, bet skolotāji novērtē to kā ieguvumu. Arī Rae valsts ģimnāzijā, tāpat kā Vīmsī un Pelgulina valsts ģimnāzijās, koka konstrukciju piegādātājs ir igauņu uzņēmums Arcwood. Lai arī zināšanu un pieredzes iegūšana par koka konstrukciju projektēšanu un būvniecību nav skolu tīkla paplašināšanas uzdevums, tomēr tas ir devis nozīmīgu ieguldījumu publisku ēku būvniecībā no koka konstrukcijām, nodrošinot pieredzi gan būvniecības uzņēmumiem, gan projektētājiem.
Pasūtītājs:
Izglītības un zinātnes ministrija
Projekts sākts:
2021
Platība:
4 800 m2
Arhitekti:
Raivo Kotovs (Raivo Kotov), Lembits Kaurs Stērs (Lembit-Kaur Stöör), Martins Tago (Martin Tago)
Interjera arhitekti:
Raili Palinga (Raili Paling), Kadri Kaldama (Kadri Kaldam), Līsa Lindvere (Liis Lindvere)
Ainavu arhitekti:
Elerīna Teko (Eleriin Tekko), Elīna Koela (Elina Koel), Katri Sonberga (Katri Soonberg)
Būvnieks:
Merko Ehitus Eesti
Realizēts:
2024
Apbalvojums:
2024. gadā labākā koka ēka Igaunijā / Grand Prix