Iņ un Jaņ enerģija mājoklī: kā to novirzīt savai labklājībai







Ideja par vīrišķā (Jaņ) un sievišķā (Iņ) mijiedarbību, par melno un balto, par spēkiem, kas ir tik atšķirīgi un vienlaikus rada brīnišķīgu kopainu, pieder ķīniešiem. Pēc fen šui uzskatiem, mājokļa iekārtojums ietekmē tā iemītnieku pašsajūtu. Ja rodas bieži strīdi ar tuviniekiem vai kādā mājokļa daļā jūtaties saguris un bez spēka, ir vērts pārskatīt mājas iekārtojumu – vai tajā nav izjaukta Iņ un Jaņ harmonija un radusies negatīvā enerģija ša.

Kā pastiprināt Jaņ enerģiju

Ja jūtaties pārāk mierīgs, pasīvs, ir laiks aktivizēt Jaņ enerģiju.

Sienas

Tās jānokrāso gaišos toņos, lieliski derēs baltā un bēšā krāsa. Plakāti, fotogrāfijas palīdzēs piesaistīt Jaņ enerģiju.

Saules krāsa

Tā ir viena no dzīvības enerģijām – ci. No rīta nepieciešams plaši atvērt aizkarus un ielaist dienas gaismu. Dariet to katru rītu, un jūs redzēsiet, kā mājoklis piepildās ar dzīvības enerģiju un jūs kļūstat možāks.

Aizkari

Ja logi ir vērsti uz dienvidu pusi, labāk nevajadzētu izvēlēties tumšus un gaismas necaurlaidīgus aizkarus. Materiālam jābūt vieglam, krāsām – gaišām un mierīgām. Izvēlieties rozā, zilas un zelta nokrāsas, un jūs nekļūdīsieties.

Tekstils

Daudzi izvēlas biezus gultas vai dīvāna pārklājus un spilvendrānas tumšos toņos, cerēdami, ka tādējādi nebūs redzami traipi un tos nāksies retāk mazgāt, taču tā ir vislielākā kļūda. Fen šui uzskata tīrību un spodrību par veiksmes garantu. Mājas uzkopšana un tekstila mazgāšana atbrīvo no uzkrātās negatīvās enerģijas un atbrīvo ceļu, lai mājoklī varētu ieplūst pozitīva enerģija.

Apgaismojums

Daudzi dod priekšroku pieklusinātai gaismai, taču pēc tam žēlojas par miegainību un nevēlēšanos neko darīt. Tas norāda uz Iņ enerģijas pārpilnību. Lai gūtu mundrumu, noteikti ieskrūvējiet visas trūkstošās spuldzītes un iegādājieties galda lampu, tāpat arī pie gultas pielieciet skaistu naktslampiņu.

Skaņas

Lai radītu kustības un dzīvības sajūtu mājoklī, noderēs jebkādas skaņas – tas var būt zvaniņš, pulksteņa tikšķi vai pat maziņš putniņš.

Kā pastiprināt Iņ enerģiju

Ja mājās jūtat nemieru, uztraukumu, nespējat atslābināties, tad, iespējams, Jaņ enerģija ir guvusi virsroku un nepieciešams stiprināt Iņ enerģiju.

Vairāk zilās krāsas

Šī miera un debesu krāsa palīdzēs atgūt iekšējo balansu. Izmantojiet to gan sienu krāsojumā, gan aksesuāru izvēlē.

Mazāk spilgtuma

Ja mēbeļu spilgtā krāsa jūs satrauc un uzbudina, laiks tās pārkrāsot mierīgos toņos. Arī tekstila izvēlē dodiet priekšroku gaišiem toņiem.

Aizkari

Ja koncentrēties darbam un iemigt jums traucē ielas trokšņi, izvēlieties bieza auduma aizkarus, taču, lai harmonizētu stihijas, plānajiem aizkariem jābūt ļoti gaisīgiem.

Klusums

Atvēliet sev laiku pabūt vienatnē un neaizraujieties ar viesu aicināšanu.