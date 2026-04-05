Indulis Paičs: Problēma ir tāda, ka mēs nemākam atšķirt īstus mesijas no viltus mesijām
Teologs Indulis Paičs, runājot par gaidāmajām Saeimas vēlēšanām TV24 raidījumā “Nedēļa. Post Sriptum”, izteicās, ka sabiedrībā bieži pastāv tendence gaidīt “glābēju” jeb līderi, kurš atrisinās visas problēmas. Viņš uzsver, ka šāda domāšana sakņojas cilvēku psiholoģijā – bērnībā pieredzētajā paļāvībā uz autoritātēm, kas rada ilūziju, ka arī pieaugušo pasaulē kāds cits uzņemsies pilnu atbildību.
Viņaprāt, šāda pieeja ir maldinoša, jo, meklējot glābēju, cilvēks pats nonāk pasīvā, gandrīz upura lomā. Tas nozīmē atteikšanos no personīgās atbildības un pārliecības, ka pārmaiņas jāveido arī pašiem sabiedrības locekļiem, ne tikai politiķiem vai līderiem.
Paičs arī norāda, ka problēma nav tikai glābēja meklēšanā, bet nespējā atšķirt patiesi kompetentus un vērtībās balstītus līderus no populistiskiem vai agresīviem “viltus glābējiem”. Sabiedrība bieži izvēlas vienkāršāk saprotamus, bet mazāk ilgtspējīgus risinājumus.
Teologs uzdod būtisku jautājumu – pat ja mūsu priekšā parādītos patiesi spēcīgs un gudrs līderis, vai mēs spētu viņu atpazīt un novērtēt?
