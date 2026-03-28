"Inčukalns ir diezgan patukšots." Ekonomists brīdina, ka par apkuri nākamgad, iespējams, maksāsim vēl vairāk
Augstas degvielas cenas un komunālo maksājumu rēķini – latviešiem šogad nudien neklājas viegli. Bet kas mūs sagaida nākamajā gadā? To TV24 raidījumā “Nedēļa. Post scriptum” atklāj ekonomists, Latvijas Universitātes rektors Gundars Bērziņš.
Mums noteikti jāgatavojas tam, ka nākamajā gadā varētu būt augstākas izmaksas par apkuri, kā arī iespējamas elektrības cenu svārstības, brīdina ekonomists.
Kā saka Bērziņš: “Inčukalns ir diezgan patukšots.” Iemesls esot aukstā ziema.
Viņš norāda, ka, lai mēs būtu gatavi nākamajai ziemai, ir jāsaprot, vai pirkt gāzi tagad par šī brīža cenām, vai arī mums ir pietiekami daudz riska tolerances teikt, ka, iespējams, būs labāk.
Šie ir lēmumi, kas jāpieņem “Latvenergo” un visiem, kas nodarbojas ar siltuma un elektrības ražošanu.
Plašāk skaties video!