"Jūs, nabagu bērni, sapņojiet piezemētāk"; svētku labdarības laiks ļaudīm "dod pa nerviem"
Ziemassvētki ir dāvanu laiks. Lai arī materiālas dāvanas dzīvē nav svarīgākais, tās nes lielu prieku, jo īpaši bērniem. Grūtāk apdāvināt bērnus ir grūtībā nonākušām ģimenēm. Bet, lai vai kāds nebūtu ģimenes stāvoklis, ikviens ir pelnījis būt priecīgs. Gan ikdienā, gan svētku laikā.
Viens no veidiem, kā apkārtējiem iesaistīties, ir labdarība. Jau 14. gadu bērnu sapņus palīdz piepildīt “Laimas” labdarības namiņš. “Laimas” labdarības namiņa projektā piedalās bērni no ģimenēm ar dažādiem sociālajiem statusiem – gan bērni no daudzbērnu, audžu, maznodrošinātām ģimenēm, gan bērni ar invaliditāti. Projekts tiek īstenots ciešā sadarbībā ar reģionu sociālajiem dienestiem.
Laimas labdarības namiņš ir vieta, kur šo bērnu sapņi par Ziemassvētku dāvanām sastopas ar cilvēkiem, kuri ir gatavi tos piepildīt.
Trīspadsmit gadu laikā ar sabiedrības atbalstu ir sarūpētas svētku dāvanas 14 670 bērniem visā Latvijā. Šogad projekts norisinās no 20. novembra līdz 19. decembrim.
Arī soctīklotāji jau sākuši runāt par šo tēmu. Kā norāda soctīklotāja, bērnu vēlmes paliek arvien grūtāk piepildāmas, tāpēc viņa bija nolēmusi šogad nepiedalīties. Taču tad viņas sirdi uzrunāja kādas meitenītes stāsts…
“Domāju šogad Laimas namiņā nepiedalīties, jo dāvanu vēlmes tur katru gadu arvien lielākas (velosipēdi, “Xbox”, telefoni, datori), bet tad ieraudzīju kartiņu ar šādu aprakstu, meitenīte negrib neko lielu, tikai lellīti 🥹 Būs gan lellīte, gan ratiņi un adītas drēbītes lellei,” vietnē “X” raksta Laura.
Arī citi cilvēki ir aizkustināti:
“Nu tak neziedo “Xbox”, bet kā var prasīt: jūs, nabagu bērni, sapņojiet piezemētāk! Bērns ir vainīgs, ka nabadzībā piedzimis? Iemin zemē, lai nesapņo, ne?”
“Uzmetu acis — starp 1000 vēlmēm noteikti atradīsies kāda pa kabatai.”
“Man nervu sistēma ir par vāju, lai spētu lasīt šādas skumjas ziņas.”
“Drusciņ paraudāšu un iešu uzmest aci Laimas namiņa vēlmēm.”
“Katrs no deputātiem, ministriem, ex-prezidentiem un valsts kantoru vadības locekļiem mierīgi var apmierināt 3–5 bērnu vēlmes no Laimas namiņa saraksta.”