Ingrīda Circene: Tiklīdz sāk runāt par obligāto veselības apdrošināšanu, tā visiem kājas trīc… Ieteikt







Šorīt pie Saeimas ēkas noritēja mediķu protestu akcija par pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Protestētāju vidū bija arī Saeimas deputāte, ārste Ingrīda Circene. Viņa TV24 ēterā atklāja, ka viņai ir pilna sirds par situāciju veselības aprūpes nozarē.

“Arī es esmu par veselu nāciju. Es esmu par to, ka katram viss pienākas. Mēs gadu desmitiem cīnāmies par to, ka mums vajag divreiz vairāk naudas. Un tad, kad mēs paskatāmies, kā naudu var iegūt, ir tikai trīs ceļi – vai nu mēs esošo naudu kādam atņemam un dodam veselībai, bet tas ir politisks lēmums, kam pretojas pilnīgi visi koalīcijas partneri; otra iespēja ir atdot visu pieaugumu un iziet no ēnu ekonomikas; un trešā iespēja ir ieviest finansēšanas likumu, kas skaidri pasaka, ka katrs strādājošs, vesels cilvēks piedalās budžeta veidošanā. Mums ir neskaitāmi alternatīvie nodokļu veidi, kuros visi likumīgi maksā naudu, bet šajā alternatīvajā nodokļu maksāšanas sistēmā veselības budžetā nekas neienāk,” norāda Circene.

Kā skaidro deputāte, pēc Nacionālā veselības dienesta (NVD) datiem Latvijā veselības aprūpe pienākas 2,3 miljoniem cilvēku, taču, reāli saskaitot iedzīvotājus, patiesais skaits ir par pusmiljonu mazāks: “Par viņiem tiek maksātas kapitācijas naudas, viņi jebkurā brīdī var atbraukt uz Latviju un visu saņemt. Vienalga, vai viņš ir ēnu ekonomikā, vai dzīvo ārzemēs, viņiem viss pienākas. Un tikko sāk runāt par to, ka ir vajadzīga obligātā veselības apdrošināšana, tā visiem kājas trīc, un pieņemt lēmumu neviens nav spējīgs gadu desmitiem.”

Ingrīda Circene ir pārliecināta, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājam ir jāpiedalās veselības aprūpes budžeta veidošanā: “Ja mēs prasām tikai pārdalīt esošo naudu, tad mēs varam vēl desmit gadus teikt, ka esam par veselu nāciju tikai neko negribam tā lietā darīt. Tikko pasaka, ka jāievieš obligātā veselības apdrošināšana, arī mediķi nostājas pretī un saka, ka nešķiros pacientus. Šodien šķiro visus – kam ir nauda, tam ir lielākas iespējas, kam nav naudas, tam nav iespējas. Mums visiem kopā ir jāpanāk tas, lai būtu divreiz vairāk naudas.”