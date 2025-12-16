Investīcijas mākslīgajā intelektā ir uzņēmumu vadītāju galvenā prioritāte 2026. gadā 0
Uzņēmumu vadītāji arvien aktīvāk investē mākslīgajā intelektā (MI), lai nodrošinātu konkurētspēju un ilgtermiņa izaugsmi, liecina KPMG 2025. gada CEO aptauja kurā piedalījās vairāk nekā 1300 lielo uzņēmumu vadītāji no visas pasaules.
Gandrīz trīs ceturtdaļas (71 %) no aptaujātajiem norāda, ka MI ir galvenā investīciju prioritāte nākamajam gadam, salīdzinot ar 64 % pērn, un 69 % plāno nākamo 12 mēnešu laikā novirzīt līdz pat 20 % no sava budžeta MI iniciatīvām. Turklāt 67 % prognozē, ka ieguldījumi MI atmaksāsies jau 1–3 gadu laikā, kas ir būtisks uzlabojums salīdzinājumā ar pērno gadu, kad lielākā daļa paredzēja 3–5 gadu termiņu.
Analizējot talantu piesaisti un to kompetences, 61 % vadītāju jau šobrīd pieņem darbā speciālistus ar MI prasmēm, savukārt 77 % uzskata darbinieku MI spēju pilnveidi par būtisku faktoru uzņēmuma izaugsmes iespējām turpmāko trīs gadu laikā. Lielākā daļa uzņēmumu veicina darbinieku iesaisti MI risinājumu izmantošanā – 84 % vadītāju uzskata, ka jaunu tehnoloģiju apgūšana ir īpaši svarīga, lai pilnībā izmantotu MI potenciālu. Gandrīz puse (46 %) vadītāju atklāti diskutē ar saviem darbiniekiem par MI ietekmi uz viņu amata izpildi un pienākumiem.
“Mākslīgais intelekts vairs nav tikai nākotnes iespēja – tas ir šodienas konkurētspējas jautājums,” uzsver KPMG Latvijā vadošā partnere Armine Movsisjana. “Uzņēmumi, kas spēs apvienot mākslīgā intelekta risinājumus ar darbinieku prasmju attīstību, būs līderi savā nozarē. Uzņēmumiem Latvijā interese par mākslīgo intelektu strauji pieaug, taču panākumu atslēga ir ne tikai tehnoloģiju ieviešanā, bet arī darbinieku kompetencē un atbildīgā pieejā.”
MI ieviešana rada arī jaunus izaicinājumus. Gandrīz trīs ceturtdaļas (70 %) vadītāju māc bažas, ka konkurence par darbiniekiem ar MI prasmēm varētu ierobežot uzņēmuma izaugsmi, un 63 % norāda, ka MI ietekme uz uzņēmuma kultūru varētu būt viens no šķēršļiem. Lai gan 76 % vadītāju uzskata, ka viņu uzņēmumi ir gatavi drošai MI ieviešanai, galvenie izaicinājumi ir ētiskie aspekti (59 %), datu gatavība (52 %) un regulējuma trūkums (50 %). Lielākā daļa vadītāju uzsver, ka MI ieviešanai nepieciešami stingri pārvaldības mehānismi, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un atbildīgu tehnoloģiju izmantošanu.