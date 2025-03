Publicitātes foto

Ja meklē ierīci, uz kuru var paļauties jebkurā situācijā – ceļojot, sportojot vai izklaidējoties, – iPhone būs vislabākā izvēle. Ar izcilu mehānisko izturību, ilgstošu akumulatora darbību un modernākajām tehnoloģijām jaunās iPhone 16 sērijas viedtālruņi ne tikai turēs līdzi tavam ikdienas tempam, bet arī pavērs jaunus iespēju apvāršņus.

“iPhone sērija veidota tā, lai uzticami kalpotu visdažādākajos apstākļos, izturētu garus ceļojumus un piedzīvojumus, kā arī nodrošinātu augstu veiktspēju gan darbā, gan atpūtā. iPhone 16 sērijas viedtālruņu noturība pret ūdeni, izturīgais un elegantais dizains, kā arī ievērojamais akumulatora darbības ilgums padara tos par uzticamiem sabiedrotajiem dzīves svarīgākajos mirkļos,” norāda Risto Juhonsū (Risto Juhansoo) Euronics IT kategorijas vadītājs Igaunijā.

Izturība jebkādos apstākļos

Viedtālruņi iPhone 16 un iPhone 16 Plus aprīkoti ar vieglu alumīnija korpusu, bet iPhone 16 Pro un iPhone 16 Pro Max – ar titāna korpusu. Abi materiāli nodrošina lielisku izturību, bet tai pat laikā ierīce ir salīdzinoši viegla.

Visi iPhone 16 sērijas modeļi aprīkoti ar Ceramic Shield ekrānu, kas tiek uzskatīts par līdz šim izturīgāko stiklu viedtālruņu ekrāniem. Ceramic Shield veidots no stikla un keramikas nanokristālu sajaukuma, kas ne tikai pasargā ierīces ekrānu no skrāpējumiem, bet arī nodrošina divreiz lielāku triecienizturību, salīdzinot ar citiem ekrānu veidiem.

Turklāt jauno iPhone viedtālruņu ekrāni tagad reaģē arī uz ļoti viegliem pieskārieniem, ļaujot ierīci ērti izmantot pat tad, ja ekrāns ir slapjš vai uz tā krīt lietus pilieni. Tas nozīmē, ka šie viedtālruņi ir piemēroti darbam arī nelabvēlīgos laikapstākļos.

Visi iPhone 16 sērijas modeļi saņēmuši augstāko Starptautiskās elektrotehniskās komisijas (IEC) ūdens un putekļu necaurlaidības novērtējumu IP68, garantējot pilnīgu ierīču aizsardzību pret mitrumu un to izturību ūdenī dziļumā līdz 6 metriem līdz pat 30 minūtēm (ar nosacījumu, ka ekrāns un korpuss nav bojāti). Atvaļinājuma priekus tagad varēs baudīt, lieki neuztraucoties, ja ierīce iekrīt ūdenī vai pludmales smiltīs.

R. Juhonsū uzsver, ka viens no lielākajiem ieguvumiem ceļotājiem un dabas entuziastiem, kas izvēlēsies iPhone 16 sērijas modeļus, būs to uzlabotā kameru sistēma. Ar to izdosies izcilā kvalitātē iemūžināt pat visekstrēmākos piedzīvojumus. No ainavām līdz selfijiem, no draugu portretiem līdz smalkām makro fotogrāfijām – ar jauno iPhone kameru iespējams uzņemt sevišķi detalizētus un dzīvīgus fotoattēlus. Turklāt iPhone 16 Pro un iPhone 16 Pro Max modeļiem ievērojami uzlabota attēlu stabilizācijas sistēma, kas ļauj uzņemt kino kvalitātes videoklipus bez statīva vai citiem papildu piederumiem.

Akumulatori ar vēl uzticamāku jaudu

Garos ceļojumos un rosīgākās dienās vajadzīga ierīce, kuras akumulators pēkšņi neizlādēsies pašā svarīgākajā mirklī. iPhone 16 sērijas viedtālruņi pilnībā atbilst šīm prasībām, piebilst R. Juhonsū.

Atkarībā no viedtālruņa lietošanas paradumiem, iPhone 16 Pro nodrošina līdz 27 stundām ilgu akumulatora darbības laiku, bet iPhone 16 Pro Max – līdz pat 33 stundām, kas ir līdz šim ilgākais iPhone akumulatoru darbības laiks.

Arī citiem iPhone 16 sērijas viedtālruņiem ir iespaidīgs akumulatora darbības laiks. iPhone 16 tas ir līdz 22 stundām, bet iPhone 16 Plus – līdz 27 stundām.

Turklāt jauno iPhone 16 modeļu akumulatora jauda ir lielāka nekā iepriekšējiem, kas apvienojumā ar ātrajiem Apple A18 un A18 Pro procesoriem nodrošina ilgāku akumulatoru darbības laiku.

Tāpēc, esot ceļā vai atpūtā, ar iPhone 16 sērijas viedtālruņiem varēsiet uzņemt foto un video un izmantot navigācijas lietotnes visas dienas garumā, neraizējoties par to, vai izšķirošajā brīdī neizlādēsies akumulators. Pēdējo divu paaudžu iPhone viedtālruņu uzlāde notiek, izmantojot USB-C, tāpēc, ja gadīsies aizmirst lādētāju mājās vai viesnīcā, nebūs grūti atrast aizvietotāju.

Neatkārtojama spēļu pieredze

Kā norāda R. Juhonsū, ilgs akumulatora darbības laiks ir īpaši nozīmīgs ne tikai ceļotājiem, ekstrēmo izklaižu un sporta cienītājiem, bet arī e-sporta entuziastiem. Ar iPhone 16 sērijas modeļiem iespējams spēlēt spēles visas dienas garumā, gūstot pilnīgi jaunu uztveres pieredzi.

iPhone 16 sērijas viedtālruņi aprīkoti ar tirgū ātrāko Apple A18 Bionic mikroshēmu un jaunākās paaudzes grafisko procesoru (GPU), kas lieliski tiek galā ar AAA klases spēlēm, kuras iepriekš bija pieejamas tikai spēļu konsolēs vai jaudīgos datoros.

iPhone 16 Pro un iPhone 16 Pro Max nodrošina līdz pat 120 Hz atsvaidzes intensitāti, kas nodrošina īpaši plūstošu un skaidru attēlu. Savukārt HDR atbalsts sniedz krāsu precizitāti, kas ļauj pilnībā iegrimt spēļu pasaulē. Turklāt jaunās iPhone 16 sērijas ierīces piedāvā īpaši ātru 5G interneta savienojumu nevainojamai spēļu pieredzei.

Tāpēc, piemēram, arī sēžot lidostā, reisu nu varēs sagaidīt, spēlējot tādas AAA klases spēles kā Assassin’s Creed, Death Stranding vai Resident Evil 2 Remake. Ar iPhone 16 sērijas tālruņiem izklaide pieejama vienmēr – neatkarīgi no situācijas.

Turklāt jaunā iOS 18 operētājsistēma piedāvā īpašu spēļu režīmu (Game Mode), kas spēlēšanas laikā uzlabo Bluetooth savienojumu ar ārējām ierīcēm (piemēram, AirPods). Šajā režīmā tiek arī atslēgti fona procesi, lai nodrošinātu vienmērīgāku spēļu darbību un pagarinātu akumulatora darbības laiku.