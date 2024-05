Gollums – radījums no filmas “Gredzenu pavēlnieks” (“Lord of the Rings”). Foto: REUTERS/SCANPIX

ASV Kinoakadēmijas “Oskara” balvas ieguvusī komanda, kas piedalījusies gandrīz 6 miljardus ASV dolāru ieņēmumus ģenerējošo grāvējtriloģiju “Gredzenu pavēlnieks” (“Lord of the Rings”) un “Hobits” (“The Hobbit”) uzņemšanā, ir apvienojusies, lai radītu vēl divas jaunas filmas, tā vēstīja ASV medijs “CNN“.

Pirmajam no sera Pītera Džeksona (Peter Jackson), Frana Volša (Fran Walsh) un Filipas Boijensas (Philippa Boyens) jaunajiem projektiem pagaidām dots nosaukums “Gredzenu pavēlnieks: Golluma medības”, tā pirms dažām dienām paziņoja “Warner Bros. Discovery”. Tās režisors būs “Lord of the Rings” absolvents Endijs Serkiss. Scenārija rakstīšanai ir uzticēta Volšam un Bojensai, palīgos pieaicinot Fēbi Gitinsu (Phoebe Gittins) un Artiju Papageorgiju (Arty Papageorgiou).

“Jā, mani dārgie,” tā savā paziņojumā teica Serkiss, kurš cita starpā ir arī ierunājis “LOTR” varoņa Golluma lomu. “Ir pienācis laiks vēlreiz doties nezināmajā kopā ar maniem dārgajiem draugiem – Viduszemes aizstāvjiem – Pīteru (Džeksonu), Franu (Volšu) un Filipu (Bojensa),” sacīja Serkiss.

“Ir liels gods un privilēģija ceļot atpakaļ uz Viduszemi kopā ar mūsu labo draugu un kolēģi Endiju Serkisu, kuram ir nenokārtotas lietas ar smirdīgo Gollumu!” tā Džeksons, Volšs un Boijensa teica kopīgā paziņojumā. “Kā profesora Tolkīna plašās mitoloģijas cienītāji mūža garumā mēs lepojamies, ka sadarbojamies ar Maiku De Luku (Mike De Luca), Pemu Abdi ( Pam Abdy) un visu “Warner Bros” komandu kārtējā episkā piedzīvojumā!”

Filmas tiks uzņemtas filmu studijā “Warner Bros. Pictures” sadarbībā ar “New Line Cinema”. Kinokompānija “Warner Bros” pieder “CNN” mātesuzņēmumam. Pīters Džeksons iegāja vēsturē ar “Gredzenu pavēlnieka” triloģiju, kļūstot par pirmo cilvēku, kas vienlaikus režisējis trīs lielas mākslas filmas.

“Gredzenu brālība”, “Divi torņi” un “Karaļa atgriešanās” tika nominētas vairākām balvām, tostarp “Oskaram”, “Zelta globusam” un BAFTA, bet trešā no tām ieguva 11 ASV Kinoakadēmijas balvas, tostarp kļūstot par 2004.gada labāko filmu. Serkiss režisējis “Hobitu” triloģijas otro daļu un 2021.gada filmu “Venom: Let There Be Carnage”.