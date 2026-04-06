Ir rezultāti! Ukraina nopietni satricina Krievijas kara finansiālo mugurkaulu
“The Financial Times” vēsta, ka Ukrainas uzbrukumi galvenajām Krievijas naftas ostām Baltijas jūrā ir ievērojami samazinājuši Krievijas ieņēmumus no naftas augsto cenu apstākļos. Maskavas zaudējumi šonedēļ tiek lēsti gandrīz 1 miljarda dolāru apmērā.
Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukumi ievērojami samazina Kremļa ieņēmumus, neskatoties uz to, ka pasaules naftas cenas pārsniedz 100 ASV dolārus par barelu. Uzbrukumi infrastruktūrai Primorskā un Ustjlugā ir samazinājuši eksportu un traucējuši naftas produktu piegādes, ziņo ārvalstu mediji.
Naftas dolāru plūsmas ir Maskavas ilgstošā kara ar Ukrainu finansiālais mugurkauls. Tagad šim mugurkaulam tiek nopietni uzbrukts.
Turklāt rezultātā Maskava nevar pilnībā izmantot labvēlīgo cenu vidi uz konflikta fona Tuvajos Austrumos.
Pēc ukraiņu ekspertu domām, pieci uzbrukumi ostām nedēļas laikā izraisīja aptuveni 1 miljarda dolāru lielus eksporta ieņēmumu zaudējumus. Šie termināļi veido vairāk nekā 40% no Krievijas pa jūru eksportētās naftas, tāpēc infrastruktūras bojājumi ātri ietekmē enerģētikas sektora ieņēmumus.
Ietekme bija īpaši jūtama ligroīna tirgū, kas ir naftas ķīmijas izejviela, ko izmanto plastmasas ražošanā. Pēc uzbrukumiem ligroīna eksports no Ustjlugas samazinājās par aptuveni 70%, savukārt šī produkta cenas pasaulē strauji pieauga.
Saskaņā ar drošības avotu sniegto informāciju, uzbrukumos tikai Primorskas ostā tika iznīcināta nafta aptuveni 200 miljonu dolāru vērtībā.
Virkne uzbrukumu demonstrē Krievijas eksporta infrastruktūras ievainojamību pat ar daudzslāņu aizsardzību. Krievija stiprina savas elektroniskās kara sistēmas un objektu fizisko aizsardzību, tomēr Ukrainas tālas darbības rādiusa droni turpina uzbrukt kritiski svarīgiem loģistikas centriem.
Papildus enerģētikas sektoram uzbrukumi ir reģistrēti arī ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem, kuru produkti tiek izmantoti rūpniecībā un aizsardzības sektorā.