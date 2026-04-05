Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

Zelenskis: "Mums jāatzīst, ka mēs šobrīd vairs neesam prioritāte…"

LA.LV
13:18, 5. aprīlis 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis bažas, ka ilgstošs konflikts Tuvajos Austrumos var negatīvi ietekmēt ASV atbalstu Ukrainai. Intervijā aģentūrai Associated Press viņš uzsvēra, ka Vašingtonas uzmanības novirzīšanās jau tagad ietekmē palīdzības apjomu.

Prezidents atzina, ka Ukraina var saskarties ar kritiski svarīgu pretgaisa aizsardzības sistēmu trūkumu, īpaši runa ir par “Patriot” sistēmu, kas nepieciešama aizsardzībai pret Krievijas ballistiskajiem uzbrukumiem.

“Mums jāatzīst, ka mēs šobrīd vairs neesam prioritāte… Es baidos, ka ieilgušais karš novedīs pie atbalsta samazināšanās,” norādīja Zelenskis.

Viņš uzsvēra, ka pat pašreizējās palīdzības paketes varētu tikt samazinātas, ja konflikts ar Irānu ieilgs.

Vienlaikus Ukraina joprojām izjūt akūtu vajadzību pēc pretgaisa aizsardzības sistēmām. Alternatīvu “Patriot” šobrīd praktiski nav, kamēr Krievija turpina regulārus uzbrukumus pilsētām un enerģētikas infrastruktūrai, radot postījumus un civiliedzīvotāju upurus. Arī ar Eiropas partneru atbalstu resursi joprojām ir ierobežoti.

Zelenskis pievērsa uzmanību arī ekonomiskajai situācijai, norādot, ka konflikts Tuvajos Austrumos netieši nāk par labu Krievijai. Naftas cenu pieaugums palielina Maskavas ieņēmumus.

“Krievija, pateicoties tam, iegūst papildu naudu,” sacīja Zelenskis, norādot uz Kremļa palielinātajām finansiālajām iespējām karot.

Lai saglabātu starptautisko interesi un atbalstu, Ukraina piedāvā partneriem sadarbību un pieredzes apmaiņu. Kijiva ir gatava dalīties ar savām zināšanām cīņā pret bezpilota lidaparātiem, tostarp tehnoloģijām, kas izmantotas Irānas dronu pārtveršanai.

Zelenskis arī pauda gatavību sadarboties ar Persijas līča valstīm, piedāvājot tehnoloģijas apmaiņā pret pretgaisa aizsardzības raķetēm.

