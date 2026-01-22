Ir vērts pamēģināt! Sātīga vistas zupas recepte 0
Šī ir klasiska spēcinoša vistas zupa, kam uguntiņu piešķiļ vēl arī ingvers un čili. Ideāls ēdiens ziemā saaukstēšanās profilaksei.
Sastāvdaļas
Buljonam:
1 vista (1,5–2 kg)
3 sīpoli
3 burkāni
6 ķiploka daiviņas
2,5 cm gara svaiga ingvera sakne
12 melno piparu graudu
4 krustnagliņas
1 tējkarote sāls
Zupai:
2 sīpoli
2 čili pākstis – attīrītas no sēklām un sasmalcinātas
1–2 ēdamkarotes sasmalcinātu ķiploku
1–2 ēdamkarotes svaiga sasmalcināta ingvera
Pagatavošana
Nomazgā vistu no ārpuses un iekšpuses un liek lielā katlā. Vienā sīpolā iespiež krustnagliņas, pārējos sīpolus sagriež četrās daļās. Liek katlā sīpolus, burkānus, ķiploka daiviņas, ingvera ripiņas, piparus, pieber sāli, pielej ūdeni. Katlam uzliek vāku un uzvāra ūdeni. Tad vāku noņem, samazina liesmu, buljonu noputo un uz lēnas uguns vāra 1–1,5 stundas (laiku pa laikam nosmeļot putas).
Izņem no buljona vistu un atdzesē. Buljonu turpina vārīt (vēl aptuveni stundu) uz lēnas uguns, līdz šķidrums samazinājies aptuveni uz pusi. Vistai novelk ādu, gaļu sagriež gabaliņos, liek traukā un atdzesē.
Lai pagatavotu zupu, atdzisušajam buljonam nosmeļ taukus no virskārtas (bet to var arī nedarīt.) Pievieno maltos ķiplokus un ingveru, čili piparus un sīki sagrieztus sīpolus, uzvāra.
Pieliek vistas gaļu un vēl pavāra uz lēnas uguns 5 minūtes. Pievieno sāli un piparus pēc garšas.
Pasniedz pavisam karstu ar grauzdētu maizīti, kas ierīvēta ar svaigu ķiploku.