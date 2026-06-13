Bīstams kokteilis: eksperti nosauc 4 populārus augļus, kuros var būt ārkārtīgi daudz pesticīdu 0
Jaunākais Eiropas pesticīdu rīcības tīkla (PAN) ziņojums atklāj satraucošu ainu par to, cik lielā mērā mūsu iecienītākie augļi ir piesārņoti ar vielām, kas var kaitēt veselībai. Analīžu dati liecina, ka pat vizuāli pievilcīgākie produkti nereti ir pārsātināti ar ķīmiskiem savienojumiem, kas negatīvi ietekmē cilvēka hormonālo sistēmu un vispārējo pašsajūtu.
Kā vēstīts portālā g4food.ro, pētnieki, analizējot tūkstošiem paraugu visā Eiropas Savienībā, secinājuši, ka pesticīdu lietošanas intensitāte nav mazinājusies, neskatoties uz politiskajiem solījumiem.
Īpaši bīstams ir tā sauktais kokteiļa efekts – situācija, kad vienā auglī vao ogā tiek atrasti vairāki dažādi pesticīdi, kuru savstarpējā mijiedarbība uz cilvēka organismu var būt neparedzama.
Eksperti ir izdalījuši četras galvenās augļu grupas, kurām patērētājiem būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība.