Izkrāpti desmitiem tūkstoši eiro: Latgalē apsūdz “naudas mūli” no Ukrainas 0

LETA
10:32, 31. maijs 2026
Prokuratūra nodevusi Latgales rajona tiesai krimināllietu, kurā apsūdzēts telefonkrāpnieku “naudas mūlis” no Ukrainas.

Ukrainas pilsonis apsūdzēts par krāpšanu organizētā grupā. Vīrietis apsūdzēts kopumā par piecām krāpšanas epizodēm, no kurām viena izdarīta lielā apmērā – tika izkrāpti 43 600 eiro, aģentūra LETA noskaidroja prokuratūrā.

Apsūdzētais kopā citiem pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotiem organizētās grupas dalībniekiem, pret kuriem kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, mantkārīgu motīvu vadīti, sadalot lomas un pienākumus, izveidoja organizētu grupu nolūkā ar viltu iegūt svešus finanšu līdzekļus.

Viens organizētās grupas dalībnieks, kas pildīja grupas vadītāja lomu, izmantojot mobilās saziņas lietotni “Telegram”, vadīja organizētās grupas noziedzīgo darbību un koordinēja tās dalībnieku darbības.

Īstenojot organizētās grupas noziedzīgo nodomu, organizētās grupas dalībnieki, darbojoties saskaņoti atbilstoši lomu sadalījumam grupā, nolūkā ar viltu iegūt svešus finanšu līdzekļus, veica telefonu zvanus, stādoties priekšā kā dažādu valsts iestāžu, kapitālsabiedrību un banku darbinieki.

Zvanītāji informēja, ka, piemēram, nepieciešams veikt skaitītāja pārbaudi, un lūdza nosaukt dažādus personas datus, kurus cietušais arī nosauca. Pēc tam ar cietušo sazinājās jau cita persona, kura norādīja, ka persona ir izpaudusi personas datus krāpniekiem. Zvanītāji stāstīja, ka skaidrā nauda, kas glabājas mājās, ir jādeklarē un jānodod personai, kas ieradīsies tai pakaļ un nosauks konkrētu “paroli”.

Apsūdzētais, izpildot organizētās grupas vadītāja norādījumus, ieradās noteiktās vietās, kur cietušās personas viņam nodeva iepriekš sagatavoto naudu.

Daļu saņemtās naudas kā atlīdzību par “naudas mūļa” pakalpojumiem apsūdzētais paturēja sev, pārējo nodeva citam organizētās grupas dalībniekam. Kopumā no cietušajiem ar dažādu krāpniecisku shēmu palīdzību tika izkrāpti finanšu līdzekļi 55 000 eiro apmērā, no tiem 6000 eiro izņemti no aizturētās personas un atgriezti cietušajai.

Pēdējā no epizodēm krāpnieki piezvanīja policijas darbiniekam, mēģinot izkrāpt 6000 eiro. Darbinieks saprata, ka notiek krāpšanas mēģinājums, izlikās, ka sadarbojas ar krāpniekiem, un brīdī, kad apsūdzētais ieradās pēc it kā sagatavotās naudas, viņu aizturēja Valsts policija.

