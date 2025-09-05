“Tik pieklājīgi krāpnieki sen nebija bijuši.” Cilvēks piedzīvo neierastu krāpniecības zvanu 0
Krāpniecība – īpaši telefona zvanu veidā – diemžēl kļuvusi par ikdienas sastāvdaļu daudziem Latvijas iedzīvotājiem. Gandrīz katru dienu cilvēki dalās stāstos par to, kā kārtējie krāpnieki mēģinājuši viņus apmuļķot. Taču šoreiz kāds cilvēks, izmantojot sociālo mediju platformu “X”, atklājis visai neparastu pieredzi – zvans bijis pārsteidzoši pieklājīgs.
Sociālā tīkla lietotājs rakstīja: “Zvanīja krāpnieks, esot no LMT un gribot parunāt. Saku šim, ka parunāt jau varam, bet ne krievu valodā. Tad krāpjošais personāžs lauzītā latviešu valodā izspieda: “Runā, lūdz, krīviski”. Atbildēju, ka negribu un šis nolika. Tik pieklājīgi krāpnieki sen nebija bijuši.”
— Urze (@murzemax) August 28, 2025
Arī citi cilvēki, izlasot šo pieredzes stāstu, dalījās līdzīgos gadījumos.
Kāds rakstīja: “Man gadījās pieklājīgs kārtējais mežu uzpircējs. Viņi zvanās katru mēnesi un ir tā apnikuši, ka šoreiz atbildēju, vai viņš nevarētu beidzot atsieties. Labi, paldies, visu labu.”
— Daina_P (@Daina_P) August 28, 2025
Iemāciet viņam kādu dzejolīti. Māris Čaklais man pēdējā laikā patrāpījies. Manuprāt, nepelnīti maz pēdējā laikā pieminēts. Palīdzēsim krāpniekiem iemīlēt valsti, kuras ļaudis viņi nolēmuši atbrīvot no naudas.
— Frederiks Ozols (@incaustum) August 29, 2025
Kad man šie zvana, es atbildu "lūdzu, latviski, es jūsu valodu nesaprotu", parasti pietiek trīs reizes atkārtot, neatbildod uz viņu pretjautājumiem, un viņi paši noliek klausuli.
— Lana Ewa🇱🇻🇺🇦 (@Lana_Ewa) August 28, 2025
😂 krāpniekus ir viegli atpazīt
— Maris (@Marutks) August 28, 2025
Gadās arī šādi!
“Man nupat zvanīja no bērna jaunās skolas, kaut runāja latviski, sākumā padomāju, ka kārtējais mārketings vai kas, atbildēju strupi. Pēcāk atvainojos par toni zvanītājai. Secinājums – telefons tomēr jāceļ un jāsaprot, kas otrā galā, citādi galīgākās auzās būsim,” par to, ka tomēr uz svešiem numuriem jāatbild, sacīja vēl kāda lietotāja, kas iesaistījās diskusijā.
— Lietussardze (@Lietussargs1) August 29, 2025
Lai arī krāpnieku zvani kļuvuši par nepatīkamu ikdienas sastāvdaļu, iedzīvotāju pieredzes liecina – ar humoru, asprātību vai stingru nostāju tos iespējams ātri atpazīt. Tomēr eksperti atgādina: nekādā gadījumā nedrīkst izpaust savus personas datus, bankas informāciju vai paroles, jo pat “pieklājīgi” krāpnieki paliek krāpnieki. Labākais padoms – ja rodas aizdomas, vienkārši pārtraukt sarunu.