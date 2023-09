“Izskatās satriecoši debīli!” Anita Pizele par Frankenšteina mašīnām un kartona cilvēkiem Krievijā Ieteikt







TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” Anita Pizele, pulkvežleitnante, Zemessardzes štāba virsniece, ne tikai dalās ar bildi, kurā redzams, kā vietējais pašvaldības darbinieks apsveic “kartona” cilvēku, bet arī pastāsta par krievu izdomu, pārveidojot kaujas mašīnas, kuras militāristi nodevējuši par Frankenšteina mašīnām.



Kāpēc cilvēks, kas tiek apsveikts, ir no kartona? Ja paskatās tuvāk, ir redzams, ka cilvēks ir izgriezts no papīra un rokai ir balts fons (to piemirsuši apgriezt). Jāpiebilst, ka šis cilvēks ir kritis karā.

“Diemžēl līdz tādam absurdam nonāk šī valsts,” uzsver A.Pizele, piebilstot, “izskatās satriecoši debīli.”

Faktu, ka Krievijai trūkst ieroču, apliecina divi Frankenšteini, kas redzami rakstam pievienotajā video. Tie ir divi sauzemes transportlīdzekļi, kuriem kaut kādā veidā ir pievienoti jūras platformu ieroču sistēmas, kas paredzētas cīņā ar zemūdenēm, viņa skaidro.

Ko saka speciālisti? Tie ir ārkārtīgi neprecīzi ieroči, šaušanas attālums ir neliels un pārlādēšanas mehānisms – ļoti sarežģīts. Viņa piebilst, ka viens Frankenšteins jau ir iznīcināts.

Aģentūra LETA ziņoja, ka. turpinot karu Ukrainā, Krievija 2024.gadā gatavojas palielināt aizsardzības izdevumus par gandrīz 70%, liecina ceturtdien publicēts Krievijas Finanšu ministrijas dokuments.

Kopš atkārtotā iebrukuma Ukrainā pagājušā gada sākumā Krievija, neraugoties uz pastāvīgi augsto inflāciju un vājo rubļa kursu, ir palielinājusi ieroču ražošanu un ieguldījusi milzīgus līdzekļus savā militārajā mašinērijā.

Dokumentā teikts, ka aizsardzības izdevumi, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, pieaugs par vairāk nekā 68%, sasniedzot gandrīz 10,8 triljonus rubļu (105,5 miljardus eiro), kas ir aptuveni 6% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un vairāk nekā sociālajai politikai paredzētie izdevumi.

Aizsardzības izdevumi 2024.gadā būs aptuveni trīs reizes lielāki nekā izdevumi izglītībai, vides aizsardzībai un veselības aprūpei kopā, liecina aģentūras AFP aprēķini.

“Ekonomiskās politikas fokuss mainās no pretkrīzes programmas uz valsts attīstības mērķu veicināšanu,” teikts Krievijas Finanšu ministrijas dokumentā. Tajā norādīts, ka tas ietver “valsts aizsardzības spēju stiprināšanu” un četru Ukrainas apgabalu – Luhanskas, Doneckas, Hersonas un Zaporižjas – “integrāciju”. Krievija pērn paziņoja par šo apgabalu aneksiju. Lielākā daļa pasaules valstu nelikumīgo aneksiju neatzīst.

Aizsardzības izdevumu palielināšana notiek laikā, kad Krievijas centrālā banka brīdinājusi, ka 2023.gada otrajā pusgadā ekonomikas izaugsme palēnināsies, un inflācija pārsniegs bankas noteikto mērķi – četrus procentus.

Krievijas prezidents Vladimirs Putins un citas amatpersonas lielākoties noniecina kara ekonomiskās sekas, apgalvojot, ka Krievija lielā mērā ir pārdzīvojusi Rietumu sankcijas.









