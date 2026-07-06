Izsludina brīdinājumu: zināms, kur šonakt būs visspēcīgākais negaiss 0
Izplatīts dzeltenais brīdinājums par pērkona negaisu Kurzemes un Vidzemes ziemeļu daļā.
Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozēm tuvākajās stundās valsts ziemeļu daļā iespējams stiprs pērkona negaiss.
Brīdinājums būs spēkā līdz plkst. 1.
Stipra pērkona negaisa laikā iedzīvotājiem jāmeklē patvērums slēgtās telpās. Īpaša piesardzība nepieciešama vietās, kas sevišķi pakļautas pērkona negaisa ietekmei, piemēram, mežos un atklātās teritorijās. Dažviet iespējami elektroapgādes vai citu pakalpojumu traucējumi.